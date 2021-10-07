小屁羊開心「跳羊背」還踹飛同伴 網笑翻：牠嗑了什麼？
孩子，你有想過同伴的心情嗎？美國一間專門經營酪農的牧場「Took a Leap Farm」裡養著一群山羊與各種小動物，這天農場主人將一批小羊放出柵欄玩耍，沒想到其中一隻小羊竟然太開心，不僅在草地上蹦蹦跳跳，還故意跳躍同伴甚至將對方踢飛，網友看了全笑說：「根本羊界的8+9！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 11:02:02
原來這隻棕色小羊叫做「Buttermilk」，當時牠年紀還小正值活潑好動的年紀，雖然是小羊中體型最小但也是最調皮的一隻。這天牧場主人Rob Lawless羅伯讓牠與另外三隻小羊同伴一起在草地上放風，只見牠開心地在羅伯腳邊跳呀跳，沒多久便開始四處狂奔，不過不知道牠是否因為有人陪玩太開心，牠不停地跳躍同伴，甚至還故意將小黑羊踹飛，讓一旁掌鏡的女主人Kathryn Harnish凱瑟琳也忍不住笑了出來！
雖然這是多年前拍攝的影片，不過至今已累積超過1586萬人次觀看，許多網友都紛紛笑說：「怎麼那麼好笑，忍不住一直重播」、「原來羊界也有8+9」、「真的是小屁孩無誤」、「牠到底嗑了什麼這麼嗨？」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）