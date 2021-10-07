蜂蜜蛋糕「底部的紙」能吃？全場霧煞煞 行家抖出真相
蜂蜜蛋糕綿密又有甜甜的滋味，是不少人喜歡的蛋糕甜點之一，不過愛吃蜂蜜蛋糕的你，肯定都知道，蛋糕體的底部都會有一層透明的紙，究竟那層紙到底能不能吃呢？近日，就有網友熱議「蜂蜜蛋糕底部的紙到底是可不可以吃」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 11:02:57
原PO在「Dcard」貼文指出「最近在超商玩蛋糕的抽獎活動，獲得蜂蜜蛋糕，結果心中就激起我的疑問，到底蜂蜜蛋糕的紙能不能吃？我的大學閨蜜超愛吃那層紙，她說那層紙是精華.....甚至還會去跟其他人要來吃，說是嚼一嚼有甜味再吐掉......自己吃一片之後，發現根本超噁心的啊」。
貼文一出，網友紛紛回應「紙很好吃欸，嚼一嚼很香欸，渣渣再吐掉就好」、「我小時候會去嚼那個紙再吐出來，甜甜的」、「曾經有個客人在我面前把杯子蛋糕的外圈紙吃下去.. 我嚇到了」、「會吃紙的是在吃上面的蛋糕屑吧，一般來說不會吃」、「我也會嚼那個紙欸！我同學都覺得我很怪」。
而究竟蜂蜜蛋糕底部那層紙到底能不能吃？《NOWnews》記者也實際詢問在麵包店工作3年經歷的唐小姐，她透露，自己也曾遇過客人問過這問題，但現在底部那層紙是不能吃的，現在一般底部的紙都是道林紙或者烘焙紙，以前能吃是因為使用糯米威化紙，但威化紙比較沒那麼耐高溫，烤的時候會糊掉，所以現在底部的紙才改用其他紙料！僅是拿來吸收多餘的油份以及方便脫模輔助使用。（編輯：張嘉哲）