未來2年「4生肖」財運旺！這位理財有成　投資獲利爽數錢

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過去處處受到他人牽制，人善被人利用的你，在未來兩年終於可以擺脫掉了。生肖馬在未來兩年，獲得財神爺庇佑，正偏財都入庫。你是一個帶著幸運星的人，在職場上，升官加薪總是少不了你，在你手中的項目都能接到滿滿的訂單，投資眼光獨到的你，總是能為自己累積不少財富。連外出隨手買的彩票也能輕易中大獎。你是一個遇強則強的人，為了讓自己好還要更好，總是不斷的往高處爬，一定要達成自己訂下的目標。
生肖羊
先前遭遇到的種種欺壓與艱辛，在未來兩年終於可以揚眉吐氣了。羊咩咩在未來兩年，會有各種生財管道與機會上門！由於你的腦筋靈活，天生就非常機智能幹，加上對理財儲蓄也是有一套自己的方法，使你更能發現到別人不知道的賺錢妙招。一樣是買股票、投資基金，你就是能成功財入口袋，這得歸功於你投資前的功課準備，你不是看到旁人丟錢就盲目跟風的人，相反的，仔細評估利弊優劣才下手，這才是你的個性。
生肖狗
過去那種為錢奔波、被經濟壓力追著跑的日子，在未來兩年終於能得到緩解。只要你在工作上繼續保持勤奮努力的態度，財運自然找上門！你的個性勤懇踏實，不是偷懶搶別人功勞的人，一生裡賺錢的機會也算是非常多，只要你肯主動出手抓準機運，基本上都絕對有收穫。而在這兩年裡頭，你可以為自己的人生立下一個願景，並朝目標勇往直前，不斷挑戰自我，積極開發人脈交際網，兩年後就算要你白手起家、創業、成立自有品牌，也不會太過困難了。
生肖豬
過去幾年，豬寶寶的運勢比較停滯不前，沒有什麼出彩的事跡，在工作崗位上也是默默的付出，公司對你好像可有可無。但是一進入虎年與兔年，你的大時代就要來臨了，你是老虎的六合貴人、兔子的三合貴人，所以未來兩年你的正財大起，只要你一心向著公司，領導就會看見你的好，就像千里馬遇見伯樂，你將有機會被提拔、晉升，薪資也跟著三級跳，所以千萬要堅持自己的理想，還要不斷增進自己的能力，明後兩年就是你發光發熱的好機緣。（編輯：郭佩蓉）
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