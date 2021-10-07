國外打拼領百萬！碩士哥想回台「見房價」卻步：真買不起
有些台灣人在國外打拼領高薪後，也會萌生返鄉創業的念頭。不過就有位碩士台人見到台灣房價後，這個夢想立刻被澆熄，心聲曝光也引起眾多網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 12:49:17
原PO在論壇Dcard上發文提到「本人是化學碩士出生，在台灣第一份工作檢驗月薪不到3萬，做了一年跳去做開發橡膠薪水變4萬2，但做3年還是覺得沒前途，就轉往國外發展」。
後續原PO在國外輾轉待過越南台商、非洲陸商，終於在工作了7年後拚到150萬年薪，但近來疫情影響工作開始不順，也讓他萌生回台創業順便買房的想法。
不過原PO在網路上一查詢老家附近的新成屋價格，一看要價「2200萬」，讓他有些卻步「真的買不起，但真的想離職了，公司又開始慰留，想請問在台灣不做科技業，走傳產在台灣能夠賺多少呢？」
不少網友看完後也紛紛搖頭「你外派打拼，但薪水才150萬也太低」、「我是年薪140萬，也買不起房」、「回來台灣你的薪水可能會銳減，化學不走電子廠、半導體廠，傳產的高薪選擇還真的不多」、「估計你現在33歲左右，想買2千萬的房有點不切實際」、「買遠一點的吧，又沒人說一定要買兩千多萬的」。（編輯：潘毅）