麥當勞糖醋醬怎了？老饕一沾全愣 店員揭內幕：薯條也有
說到麥當勞的麥克雞塊，你絕對會想到超經典的「糖醋醬」，不管是誰都抗拒不了，且許多人不只吃雞塊要沾，薯條也要，甜甜酸酸的口感，讓老饕愛不釋手。不過，近日就有網友熱議「麥當勞的糖醋醬到底怎麼了？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 14:14:15
原PO在「Dcard」貼文指出「一直很愛麥當勞的糖醋醬，每次點套餐根本都是為了糖醋醬才額外加價雞塊，不管是沾雞塊沾薯條沾漢堡，深深覺得糖醋醬是麥當勞的靈魂啊！但自從懷孕之後就很少吃這些，今早老公買麥當勞早餐回來，竟然格外開恩買了雞塊給我，正當我要吃雞塊時，卻看到糖醋醬包裝怪怪的，結果一沾真的嚇到，味道整個不對勁，不是很喜歡啊！」
貼文一出，網友也紛紛回應「我也發現了！真的不合我的口味」、「好想念以前的糖醋醬啊」、「今天也去買麥當勞的我，也超困惑的為什麼包裝換了也不好吃了....還我原本的糖醋醬啊」、「看包裝上寫的是來自馬來西亞，應該是不符合台灣人口味才覺得難吃吧」、「這次是馬來西亞的，之前還有美國的」、「幾個月前有美國的，就吃不習慣啦，現在是馬來西亞的，那天一沾感覺就不對啦」。
而也有在麥當勞工作的麥胞出面解釋「其實就是現在，疫情期間供貨不穩的問題，原本使用的是美國的糖醋醬，前陣子還有出現韓國的，而現在沒想到竟然是馬來西亞的，不過這也都是暫時的啦，但也不會知道說在什麼期間會拿到什麼國家的，一切看供貨的量，其實薯條也一直在換國家，但我自己都吃不出來有哪不一樣。」（編輯：張嘉哲）