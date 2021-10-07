陳其邁訪百歲人瑞　長輩熱心分享長壽秘訣

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102歲的王德永爺爺，身體仍十分硬朗，平常都騎著單車採買日常用品，或搭乘公車到處旅遊，他笑說他的長壽秘訣就是每天早上兩顆蛋加麥片、最大的興趣就是拍照，擁有10多台相機的，王爺爺除了旅遊風景照，還有一本收藏他親自拍攝的人像照相本，現場也幫市長陳其邁拍了一張照片，王爺爺說，這可是要當作祖傳的相簿傳承給孫子。
而101歲的黃丁瑞爺爺與大兒子一家人同住，經營小型自助餐，雖然行動不便，但平時就喜歡唱唱歌，也非常疼愛孫子和曾孫，聊天時總不忘說到和這些孩子相處的趣事；另一位是100歲的張簡詹清葉奶奶，由於動過手術，兒子擔心母親年事已高，平日以輪椅代步。
市長陳其邁分別為3位長輩送上重陽節賀禮，陳其邁表示老年口越來越多，可見已經邁入高齡化的社會，很多的長輩，在他年紀比較大的時候必須受到更好的照顧，所以明年高雄的社區關懷據點會達到520處，讓長輩可以就地養老，每一個國中學區，也逐年達成一個國中學區一個日照中心，每一個行政區至少要有1個機構型的住宿機構，希望能夠讓長輩，在年紀大的時候，可以受到最好的照顧。我們會陸續的更普及化、社區化，讓長照社區照護體系，不管是在量或者質的部分，都能夠提升。