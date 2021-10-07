人妻生完半年還不工作！夫怨「小孩也不顧」：變沒用累贅
夫妻婚後爭吵的原因百百種，生下小孩後更會因為經濟壓力情緒炸裂。就有人夫埋怨妻子生完小孩後，百般拖延回去上班的時間，還怒罵她變成「一坨只會呼吸肥肉」，完整過程曝光也掀起論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 17:51:07
原PO在論壇Dcard上發文提到，「今年3月的時候老婆剛生第一胎，生完後想說讓老婆不要那麼辛苦，不需要馬上回職場工作，有跟她說在家休息三個月再回去工作幫忙養家，沒想到一癱就是半年多，小孩她也沒在顧，目前白天給爸媽帶，晚上下班後我再去接小孩回家」。
原PO開始苦勸老婆「我一個月也才賺4萬，要繳房貸要給孝親費要養小孩，等小孩長大，這收入不可能有辦法應付這麼龐大的開銷」，但老婆依舊堅持「之後會好好找工作啦，我想再休息一下啦」。
這讓原PO忍不住埋怨「這些話我聽了不下百次，生個小孩而已就好像整個人變成一坨只會呼吸的肥肉，多養一個沒用的累贅，真不知道該怎麼辦」。
雙方完整爭執的內容曝光後，原PO被多數網友痛批「幫你生小孩，害被嫌棄成累贅，當你老婆真可憐」、「沒用的累贅？人家之前沒懷孕時是有工作能力的人吧」、「那小孩晚上請問是誰照顧，如果是老婆晚上一個人顧小孩已經睡不好，白天給你爸媽顧，她在家休息根本沒問題吧」。
但也有部分人認為「老婆也有不對的地方，在家都沒顧小孩了，還要休息多久？」「小孩沒在顧？那她在家幹嘛？我是為了顧兩個小孩，不得不在家」、「只想佔你便宜而已」、「四萬要養二大一小，真的蠻慘的」。（編輯：潘毅）