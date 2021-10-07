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八德生命紀念館設國軍英靈專區　鄭文燦獲頒贈榮光獎章

▲李文忠表示，輔導會肯定鄭文燦對榮民（眷）付出之貢獻，頒贈榮光專業獎章，這是地方首長且非榮民獲頒此項殊榮之首例。（圖／退輔會提供）
▲李文忠表示，輔導會肯定鄭文燦對榮民（眷）付出之貢獻，頒贈榮光專業獎章，這是地方首長且非榮民獲頒此項殊榮之首例。（圖／退輔會提供）

記者李春台/桃園報導

2021-10-07 18:15:39

國軍退除役官兵輔導委員會於今（7）日桃園市八德生命紀念館落成啟用典禮，由輔導會李文忠副主任委員代表馮世寬主任委員頒發一等榮光專業獎章及證書給桃園市長鄭文燦。李文忠表示，鄭文燦就任以來，對榮民（眷）各項福利服務、照顧安置、文化保存等工作推動不遺餘力，貢獻卓著，輔導會肯定其對榮民（眷）付出之貢獻，頒贈榮光專業獎章，這是地方首長且非榮民獲頒此項殊榮之首例。

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退輔會指出，考量桃園地區未設置軍人忠靈祠，為體恤桃園地區榮民亡故後須遠送外縣市軍人忠靈祠安奉恐有窒礙難行之處，因此於八德生命紀念館規劃國軍英靈專區，免費提供計1萬5千餘龕位安厝，這是桃園第一個具有國軍專用櫃位的納骨塔，未來將成為具特色的現代化生命紀念園區，使故榮民英靈原鄉安息，遺族得以就近祭祀追思。

▲八德生命紀念館規劃國軍英靈專區，免費提供計1萬5千餘龕位安厝，這是桃園第一個具有國軍專用櫃位的納骨塔。（圖／退輔會提供）
▲八德生命紀念館規劃國軍英靈專區，免費提供計1萬5千餘龕位安厝，這是桃園第一個具有國軍專用櫃位的納骨塔。（圖／退輔會提供）
退輔會表示，鄭文燦積極倡導眷村保存及宣揚榮民文化，推動眷村鐵三角計畫、設立馬祖新村文創園區、辦理眷村文化節活動等，更與財團法人榮民榮眷基金會合作成立中華民國眷村資源中心，多元整合眷村相關資源，對於宣揚及保存榮民精神及文化，貢獻卓著。

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