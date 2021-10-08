COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房市／大順路輕軌施工　黑暗期店面空租多

▲大順一路將有輕軌行經，若再加上人行道翻新，可望使沿線店面翻身。（圖／NOWnews資料照片）
▲大順一路將有輕軌行經，若再加上人行道翻新，可望使沿線店面翻身。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-08 18:00:00

距離高雄輕軌「成圓」又近一步！市府日前針對大順一路沿線架起圍籬，開始施工，預計明年10月底可通車至C24站。在地房仲指出，大順一路沿線近年有許多商場陸續開幕，未來還有輕軌議題，但目前沿線店面空租、出售仍高達10多間，且流通較慢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄輕軌目前通車的路段是從C1籬仔內至C17鼓山區公所，以及C32凱旋公園至C37輕軌機廠，尚餘C18鼓山至C31聖功醫院等行經美術館特區、大順路段的站點尚未通車。高雄市府日前宣布大順一路段包括龍勝路至龍德路、龍德路至博愛路，開始架設圍籬並陸續開始動工；按規劃，今年底輕軌將先通車至C20美術館，接下來大順一路段包含一併汰換下水道箱涵及輕軌施工，預計明年10月底之前，可以再通車至C24愛河之心（大順一路與博愛路口）。

信義房屋大順富民店店長何柏勲表示，大順一路沿線近期有許多商場建設題材，包括本來就有的COSTCO大順店、新開幕的義享天地，以及日前剛開工，位於大順博愛路口的凹子底百貨BOT案，延續至大順二路，還有悅誠廣場。而大順一路的輕軌站點，則有C23至C25，距離各大路口與重要百貨商場都相當近。

何柏勲分析，百貨商場與輕軌加乘的效益，要等全線通車後會比較顯著，畢竟目前高雄人習慣仍以騎車、開車為主，除此之外，由於大順一路沿線人行道比較難走，車流量一向大，日後還必須解決停車及人行動線的問題，才能使沿線店面翻身。否則據他觀察，大順一路店面數年來已累計10多間空租或出售，出售行情依建坪、面寬、坐落的社區而有不同，但至少都需2000萬起跳，整體詢問度不高，主要都是擔憂車流大、人流少、又有輕軌施工黑暗期。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀