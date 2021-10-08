房市／買套房自住　專家說這2件事先考慮

有台北、高雄兩地網友不約而同發問，若確定單身一人獨居，適不適合買套房，或者考量日後轉手難易度、增值空間，應先多存一些錢，直接買2房？專家表示，無論在哪個縣市買套房，優先要考慮的前提主要是「能不能貸款」、「居住環境是否複雜」，確定沒問題再下手；地點方面，市區比市郊更受歡迎。
財經中心/綜合報導
2021-10-08 18:30:00
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨提醒，無論要在哪裡買套房，都要先思考兩個前提，第一，套房若是坪數太小，或者地段不佳，許多銀行可能並不承作其貸款，或是貸款條件差；第二，若社區內套房產品多，管理又不佳，可能導致進出人流太多、環境太過複雜，因此，管理品質也要優先考慮。其餘，若是空間可以規劃成1房1廳的大套房，以自住來說，也會比較舒適。
徐佳馨也說，套房的轉手難易度、增值空間，各縣市差別不見得大，而是各地的市區與市郊，其套房物件的轉手難易度或增值空間，才會較有顯著差異。
信義房屋光華一心店店長吳光祐也表示，高雄市套房後續接手力道視地點而定，例如越靠近市區，或是大專院校學區，更容易找到下一手買方。
此外，吳光祐也提到，目前建商在高雄新推案之中，較少規劃套房產品，除非是靠近大學學區的楠梓、三民區，比較有機會找到，而若是屋齡10年、20年以上的中古套房，坐落於市區、周邊機能不錯的物件，即使貸款成數可能較差，仍會有獨居的自住買方，或是當作資產配置的客戶買來收租，整體買氣不錯。