NOW早報／經紀人跪求停止！雞排妹深夜直播開轟龍龍

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今日天氣／東台灣清晨局部雨勢大 西部多雲到晴
今（8）日水氣逐漸減少，偏東風環境下，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區會有局部短暫陣雨，清晨基隆北海岸、東南部地區及恆春半島仍有局部較大雨勢發生的機率，請多留意，西半部則為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；溫度方面，東半部高溫約31、32度，西半部可以來到33至35度，其中桃園仍有局部36度以上高溫發生的機率，外出請多補充水分。
偏東風仍強，大臺北、桃園、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有較強陣風，戶外或海邊活動請注意安全。昨日上午8時在海南島東南方海面生成一個熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，路徑以朝向海南島及中南半島前進的機率較高，對臺灣沒有直接影響。
中職／吞止痛藥都沒用 高國輝腳背不適仍開轟
中職富邦悍將昨（7）日以7：6險勝樂天桃猿，賽後總教練洪一中提到高國輝狀況，他說「最主要是他腳背有傷，就讓他提前下場。」不過高國輝在這最近8打數沒有敲安，他也跟打擊教練鍾承祐討論，終於揮出本季他對猿隊首轟，在桃園球場累積40發全壘打。
高國輝說：「就盡力去調整，右腳之前有扭傷，吃止痛藥也沒用。」他認為自己在守備跑動，腳的負擔讓他不好承受，所以會有影響。
賈伯斯逝世10年！郭台銘曬「珍貴名片」追憶：他改變世界
美國時間10月5日正是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）逝世10周年的日子，而鴻海集團創辦人郭台銘於昨（7）日也在臉書發文緬懷，分享自身與其認識的過往，更曬出賈伯斯親筆簽名的珍貴名片，表示「Steve對科技應用的突破與創新，改變了世界」。
《魷魚遊戲》身歷其境！場景圖開放下載 視訊會議快換上
近日引起話題的南韓影集《魷魚遊戲》，劇中講述在現實生活中欠債、遭遇困境的一群人，受到神秘組織的邀約參加一場獎金遊戲，且是賭上性命的獎金遊戲，因其呼應職場、人性的黑暗生存之道，讓觀眾融入戲劇感同身受，而現在不需要收到邀請函就能參加遊戲了！Netflix官方粉絲團上傳了劇中的高清場景圖，11款劇中景色任君挑選，不光有宿舍場景，還有椪糖、彈珠、玻璃橋，甚至是廁所、迷宮樓梯等，讓粉絲們自行下載！透過放在視訊會議的背景，讓自己進入《魷魚遊戲》吧！
超商茶葉蛋怎滷才對？員工曝「正確做法」：錯了整鍋毀掉
台灣超商隨處可見，而不少便利商店都會擺放一大鍋茶葉蛋，供民眾可以自由選擇。對此，就有女網友貼出正在超商上班的友人，所分享的幾張茶葉蛋的疊蛋照，隨即有同行揭開滷製茶葉蛋的正確做法，直呼「錯了只好整鍋倒掉」。
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示正在超商工作的友人，突然傳來2張滷製前的茶葉蛋照片，只見畫面中該名店員改變原本的滷製方式，將每顆蛋慢慢疊起，逐漸變成一道蛋牆，如此療癒的畫面，讓他不禁讚嘆直呼「這疊蛋蛋方式有厲害！不知道用這樣能不能煮茶葉蛋」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110