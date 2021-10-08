雞排妹直播後首發聲！龍龍親吐31字：不好意思讓大家擔心
脫口秀演員龍龍上月底出面表示，受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，對方不斷嘲諷她跟前男友賀瓏的關係，在炎上正式表演時脫稿演出，讓她不能接受，而原先替龍龍護航的雞排妹昨（7）日晚間大動作開直播「屠龍」，並解釋終止經紀合約的原委，對此龍龍也在臉書寫下31字回應，直言「不好意思讓大家擔心」，更更新了臉書版面，移除經紀人康姐的聯絡方式，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 06:40:48
雞排妹與康姐昨7日晚間在直播中表示，因經紀公司要求龍龍不要延燒，讓事件可以落幕，龍龍也承諾了，但卻又四處引戰，讓公司形象受到傷害，因此才跳出來直播「屠龍」，公開翻臉，而龍龍也在昨7日晚間11點45分首度發文，「被切割ㄌ。但我沒有要自殺目前還活著，請大家放心，不好意思讓大家擔心捏。」同時更更新了臉書「關於」版面，將康姐聯絡方式全數移除，僅保留個人電子信箱，31字的真心話，更是引發網友們討論。
網友們紛紛留言表示「所以所有的眼淚都是演戲嗎？」、「真的很喜歡妳，但希望妳反省之後，認識到自己的過度的偏執害了自己」、「那你記錯了，要不要跟老K道歉」、「公歸公，私歸私，與表演有關的問題，薩泰爾要處理，你跟老K的問題，是私事，原本我以為不願意檯面下解決這問題的是你的公司，但目前看來，好像又不是這麼一回事」、「可以自由自在的嘴砲嚕，沒經濟約了好自由，真讚啦」、「人生還很長，只能說加油」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞
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