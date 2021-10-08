好食券地圖登場！達人自製非官方版本 全台店家一次網羅
振興五倍券今（8）日正式登場，而經濟部加碼的500元好食券也同步正式啟用，使用範圍更涵蓋餐飲、市場、夜市小吃，不過究竟適用店家有哪些，又該如何支付好食優惠？地圖達人江明宗日前也推出了非官方「好食券地圖」，能讓人清楚掌握全台適用店家與支付方式。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 10:25:50｜2021-10-08 11:54:27
政府推出振興五倍券，經濟部也加碼10/29前綁定數位五倍券，就能獲得500元的好食券，同時推出好食券官網（foodlover.tw），方便民眾可直接在網站上查詢好食店家、好食優惠等相關訊息。
不過由於好食券官網內的「好食店家」資訊為條列式，並不方便民眾查閱，對此，過去曾製作包含「口罩地圖」、「本土案例地圖」等的地圖達人江明宗也推出第一版本的「好食券地圖」，方便民眾查詢。江明宗表示，因為資料量較大，目前還沒全部處理完成，未來會陸續補上，同時也有部份住址資訊模糊導致無法自動定位，後續會試試透過協作方式陸續補完。
「好食券地圖」結合官網的好食店家資訊與地圖功能，只要點選所在縣市，就能看見適用店家以「黃色圓點」方式呈現，同時列出店家地址、店名方便查詢，此外也能夠過地圖右側的篩選資訊功能，搜尋支援台灣 Pay、Line Pay、悠遊卡的店家。
至於好食券該怎麼使用，好食券官網也提供了解答，民眾只要在結帳時，利用綁定數位五倍券之支付方式，進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券之額度，就能於下期帳單進行回饋，消費金額若大於好食券使用金額，差額部份也可由數位五倍券支付。（編輯：楊智傑）