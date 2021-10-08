日本昨夜大地震！慌張貓跟著「左右彈動」 網笑：像布丁
地震、太強、不晃，會被撞到地上！日本昨天（7號）晚間發生規模6.1強震，位在東京的居民無一不感受到強烈的地震波動，一名網友便意外用家庭監視器捕捉到愛貓反應，慌張的牠隨著餘波左右晃動，可愛模樣讓網友紛紛大喊：「這是布丁吧！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 12:23:53
昨夜日本關東地區晚間10時41分發生規模6.1的強震，據日本氣象廳初步消息指出，震央位於東京東方的千葉縣，震源深度80公里，是繼2011年日本311事件規模9.0大地震後，震撼東京的最強地震之一。
日本發生強震後全東京市民皆感受到大力搖晃，家中吊燈、花瓶等物皆隨之搖擺，日本網友家直立的攝影機也因此向下歪倒，卻意外捕捉到自家愛貓面對地震時的可愛反應。
影片中能看到虎斑貓感受到地震後跳出，似乎對突如其來的搖晃感到疑惑，牠呆愣原地跟著強烈震幅擺動長達10秒，不停彈動的模樣非常可愛，飼主隨手將片段PO上網路，瞬間引來許多網友的關注：「太可愛了！地震中的貓貓」、「好像布丁在晃，萌翻」、「地震時我第一動作就是抱貓，一起逃出去！」、「牠看起來很害怕，還好嗎？」飼主隨後補充貓咪在地震結束10分鐘後就安然入睡，不用太擔心！（編輯：李惠婷）