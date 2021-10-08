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桃市府推五倍券加碼　電動機車汰舊換新最高補助2.6萬

▲振興五倍券今天開放領用，桃園市長鄭文燦也宣布多項桃園專屬的優惠加碼方案。（圖／桃園市政府提供）
▲振興五倍券今天開放領用，桃園市長鄭文燦也宣布多項桃園專屬的優惠加碼方案。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-10-08 15:30:17

振興五倍券開放領用，桃園市長鄭文燦今（8）日上午表示，市府推出紙本版「桃園好市乘雙券」、數位版「數位桃園1000+」2種加碼優惠，以五倍券購買電動機車也有桃園市民專屬的優惠，加計中央及桃園加碼補助後，汰舊換新最高可補助2萬6,000元。

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鄭文燦表示，桃園市推出紙本及數位2種加碼優惠，其中「桃園好市乘雙券」可用紙本五倍券加倍兌換面額，抽中者即可以200元紙本五倍券換400元桃園好市乘雙券、500元換1,000元、1,000元換2,000元、5,000元換1萬2,000元，總計23萬1,000個名額，總金額突破1億元，自10月20日起開始登記，11月5日抽籤，11月12日中籤者可至超商兌換，使用範圍比照五倍券，且搭配11月份桃園購物節起跑，將有更多優惠方案。


針對「數位桃園1000+」方面，鄭文燦進一步說明，凡綁定指定數位通路，符合消費方式有機會獲得桃園加碼金，尚未額滿的方式包括透過Pi拍錢包綁定五倍券，前1萬名在桃園指定實體商店累計消費滿5,000元者，加碼回饋1,100元P幣，搭配前400萬名可獲得的經濟部好食券500元，最高可獲得6,600元；而透過LINE Pay Money綁定五倍券，前1萬名在桃園指定實體店家累計消費滿5,000元者，加碼回饋1,000元，另新申請的LINE Pay Money帳戶連結市民卡（一卡通）最高可再回饋150元，搭配前400萬名可獲得的經濟部好食券500元，最高可回饋6,650元；歡迎大家在振興五倍券網站（網址：http://5000.gov.tw）進行綁定，一起來桃園購物消費。


鄭文燦提到，市府推出桃園市民限定的「電動機車easy購方案」廣受討論，使用桃園好市乘雙券或振興五倍券5,000元購買桃園電動機車，採「汰舊換新方案」可讓5,000元變2萬1,000元，採「新購電動機車方案」可讓5,000元變1萬6,000元，加計中央及桃園加碼補助後，汰舊換新最高可補助2萬6,000元，新購電動機車最高補助1萬8,000元，限量9,000個名額，適用對象為年滿18歲且設籍桃園市滿1年，且未申請環保署補助者，市府也規劃邀請桃園電動機車業者再加碼優惠，邀請市民朋友從今日起盡快來登記，輕鬆買電動機車。

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