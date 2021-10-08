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起床氣！白貓午睡被媽吵醒嘴巴碎碎念　網笑：在罵髒話？

▲日本一隻白貓被吵醒後，竟然起床氣大爆發！（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲日本一隻白貓被吵醒後，竟然起床氣大爆發！（圖／twitter帳號hakusama0906）

編輯中心/綜合報導

2021-10-08 16:28:25｜2021-10-08 16:35:31

原來不是只有人類有起床氣！日本一名飼主養了一隻白貓「Haku（ハク）」，這天推主回家時看見牠躺在落地窗前午睡，輕敲玻璃叫醒主子後，牠先是一臉疑惑，接著竟然對自己哈氣狂碎念，暴怒的模樣讓網友紛紛笑說：「好像在罵髒話！」。

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▲「Haku」目前七歲，是一隻個性溫和的白貓。（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲「Haku」目前七歲，是一隻個性溫和的白貓。（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲平時牠最喜歡待在落地窗前看屋外或是睡覺。（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲平時牠最喜歡待在落地窗前看屋外或是睡覺。（圖／twitter帳號hakusama0906）
推主表示，Haku是友人在某個下雨天於停車場撿到幼貓，當時牠僅僅3個月大，加上自己很喜歡電影《神隱少女》，就決定認養牠並以「白龍」為牠命名。Haku平時個性不錯也愛撒嬌，只是這天當推主回家時，看見牠一如往常地待在落地窗前曬太陽午睡，輕敲玻璃喚醒牠後，沒想到Haku先是一臉疑惑地看著自己，想了幾秒後竟然開飛機耳對自己哈氣，隨後嘴巴開始瘋狂碎念，怒氣噴發的模樣讓推主感到超級莫名又好笑！

▲這天推主回家時看見牠在窗前睡覺，輕敲玻璃叫醒牠。（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲這天推主回家時看見牠在窗前睡覺，輕敲玻璃叫醒牠。（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲Haku：嗯？你是誰？（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲Haku：嗯？你是誰？（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲Haku：為什麼出現在我家？叫本喵起來幹嘛！（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲Haku：為什麼出現在我家？叫本喵起來幹嘛！（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲Haku：你這沒禮貌的傢伙，滾…滾…滾…（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲Haku：你這沒禮貌的傢伙，滾…滾…滾…（圖／twitter帳號hakusama0906）
Haku：等一下我媽回來你就知道了！（圖／twitter帳號hakusama0906）
Haku：等一下我媽回來你就知道了！（圖／twitter帳號hakusama0906）
推主猜想當天回家時戴著安全帽遮住臉，所以Haku以為被陌生人打擾才暴怒，雖然打擾牠睡覺是自己的不對，但是Haku的反應實在太爆笑，便將影片分享在推特上，沒想到不到一個月竟吸引超過112萬人次觀看！許多網友忍不住笑說：「後半段根本就是暴怒狂罵」、「起床氣大爆發」、「真的是瘋狂抱怨欸！好想知道牠講什麼」、「看嘴型很像一直罵八嘎八嘎八嘎」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲Haku：原來是奴才，早說嘛！（圖／twitter帳號hakusama0906）
▲Haku：原來是奴才，早說嘛！（圖／twitter帳號hakusama0906）
另外來看一段推主後製過的影片，並補上幾天後Haku迎接自己回家的模樣，表示牠真的很可愛啦！


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