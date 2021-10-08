衝超商領五倍券擠爆！男靠「1招」免排隊秒拿：天才設計
為提振國內經濟，行政院推出「振興五倍券」政策，今（8）起也開放民眾至超商領取紙本五倍券，導致一早各大便利商店都出現排隊人潮。不過，就有一名網友靠「1招」成功在2分鐘內快速領券，大讚直呼「設計者是IT天才吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 16:59:54｜2021-10-08 17:09:15
原PO於PTT八卦板上以「全家app設計者是IT天才吧」為題發文，表示自己到全家領取紙本五倍券的過程相當順利，且根本不用排隊，只要將APP登入會員後，拿取證件到櫃檯，店員核對刷取完成後就可領取，讓他豎起大拇指狂讚「這也太便民了吧！」
貼文一曝光，就引來不少網友留言，「全家app也有做實名認證，給店員看方便」、「開始動作到簽完名領走兩分鐘內完成」、「我整個過程不知道有沒有超過兩分鐘」、「全家這次真的贏，根本IT天才」、「9點一到立刻開啟全家APP，完全沒有LAG也沒當機，直接到櫃台掃碼＋驗身份證」、「去現場排了一下，店員說有app也可以，然後按一按就好了」。
據了解，全家除了開放民眾透過「FamiPort機台」領取五倍券，也開放藉由「全家app或My FamiPort app」領券，若為全家會員便可使用全家app或My FamiPort app，只要先點選「振興五倍券領取專區」，接著輸入政府發送簡訊登記序號、身分證末4碼，便可生成條碼，再至櫃檯交由店員確認後即可領券。
另外也提醒民眾，五倍券官網和超商的第一波紙本領取時間為10月8日到21日；第二梯次從10月25日到31日可以預訂，11月8日到21日領取，且建議民眾領券後，請當場透過封套透明孔洞核對內裝的10張振興五倍券（1000元3張、500元2張、200元5張）。（編輯：陳雅雲）