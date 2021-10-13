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寵毛大使／米可白不捨狗關籠　當志工喊：不要棄養毛孩！

▲米可白來到板橋收容所當志工，陪伴浪狗散步聊聊天，感觸萬分表示：「不要棄養毛小孩！」。（圖／寵毛網，記者林調遜攝）
▲米可白來到板橋收容所當志工，陪伴浪狗散步聊聊天，感觸萬分表示：「不要棄養毛小孩！」。（圖／寵毛網，記者林調遜攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-13 10:05:30｜2021-10-13 11:50:51

大家願意守護毛小孩一輩子嗎？板橋動物之家收容許多被通報、原本有家卻被棄養成為的浪浪們，當米可白得知這裡的狗狗被關在籠子裡眼神充滿驚恐瑟瑟發抖，有些不適應環境甚至突發猝死，愛動物的米可白心生憐憫，她毅然決然報名收容所狗志工，希望靠一己之力感化需要愛的狗狗，對米可白來說除了能服務自己家的狗狗之外，還可以服務外面的流浪狗，是很有意義的一件事情！

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▲愛動物的米可白，希望靠自己的一己之力陪伴這群沒人疼的狗狗。（圖／寵毛網，記者林調遜攝）
▲愛動物的米可白，希望靠自己的一己之力陪伴這群沒人疼的狗狗。（圖／寵毛網，記者林調遜攝）
▲米可白有空檔會報名狗志工，收容所的黑狗比例高，希望大家能看到牠可愛的另一面。（圖／寵毛網，記者林調遜攝）
▲米可白有空檔會報名狗志工，收容所的黑狗比例高，希望大家能看到牠可愛的另一面。（圖／寵毛網，記者林調遜攝）
當狗志工前米可白坦言自己有點害怕，害怕只能給狗狗短暫的幸福，牠們最後又只能回到鐵籠裡，講到這點米可白忍不住心疼泛淚起來，後來因緣際會跟志工朋友聊過，隊長鼓勵說當妳跟狗狗接觸，牠們也可以暫時感覺到溫暖，加上狗狗曝光度高就有機會被認養，米可白聽完鼓起勇氣跨出這一步。

板橋收容所大概收容2百多隻狗，牠們只有2-3週才能出籠散步，今天是米可白抽空來當第五次志工，她相當熟練牽起一隻年紀大的黃狗「奶酥」，溫柔地餵牠吃肉肉，順著老狗緩慢地腳步走走，接著輪到虎斑狗「靜香」放風，米可白見到牠如見到老友，侃侃而談帶大家認識靜香，原來牠剛到收容所時很害怕不願意接納人，志工花了半年時間親訓，靜香才變得開朗願意走出來，米可白認為狗狗聽得懂是能感受的，牠們也是需要有人聊天，其實多跟人接觸的話等於是社會化，更容易送養。

▲她身旁的這隻老狗「奶酥」年紀比較大，個性敏感需要溫柔帶牠的主人。（圖／寵毛網，記者林調遜攝）
▲她身旁的這隻老狗「奶酥」年紀比較大，個性敏感需要溫柔帶牠的主人。（圖／寵毛網，記者林調遜攝）
▲家裡有四寶的米可白，愛動物不分狗貓！（圖／米可白授權）
▲家裡有四寶的米可白，愛動物不分狗貓！（圖／米可白授權）
米可白從小就很喜歡動物，家裡收編米克斯狗寶「秀秀」、「大大」、「錢錢」、「黑寶」，平時很高調在粉專曬狗狗照，是名百分百的狗奴無誤！上回做志工時，米可白在舍區打掃了三四次，突然注意到旁邊多了一個鐵籠，仔細看才發現有一隻黑色的狗，牠的眼睛掉半顆，雖然收容所設有醫療，但沒辦法幫忙開刀，米可白彷彿見到自己養的黑寶，就辦手續帶牠去看醫生治療，自己更身兼狗中途照顧牠大概一個多月，順利送養到新竹，米可白很開心能真正幫助到一個孩子。

▲米可白的狗狗都是領養來的米克斯，並呼籲不要有品種迷思！（圖／米可白授權）
▲米可白的狗狗都是領養來的米克斯，並呼籲不要有品種迷思！（圖／米可白授權）
▲米可白提到服務家裡的狗狗之外，還可以服務外面的流浪狗，我覺得是很有意義的一件事情。 （圖／米可白授權）
▲米可白提到服務家裡的狗狗之外，還可以服務外面的流浪狗，我覺得是很有意義的一件事情。 （圖／米可白授權）
米可白當完志工後得到一些感觸，認為棄養就是丟在收容所或是路邊都一樣！她表示收容所的黑狗大概佔三分之二，很多狗一住就是四五年，遲遲都等不到家，收容所的環境太潮濕，充斥著吠叫聲，有些被棄養的家犬沒辦法接受糟糕的環境，很容易精神衰弱；更呼籲不要有品種迷思，每隻米克斯都有牠特別與可愛的地方，其實浪浪在外面流浪過後牠們會更懂得感恩，希望大家可以多以領養的方式，給牠們一個希望與未來。（編輯：楊釆蓉）


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