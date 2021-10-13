寵毛大使／米可白不捨狗關籠　當志工喊：不要棄養毛孩！

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當狗志工前米可白坦言自己有點害怕，害怕只能給狗狗短暫的幸福，牠們最後又只能回到鐵籠裡，講到這點米可白忍不住心疼泛淚起來，後來因緣際會跟志工朋友聊過，隊長鼓勵說當妳跟狗狗接觸，牠們也可以暫時感覺到溫暖，加上狗狗曝光度高就有機會被認養，米可白聽完鼓起勇氣跨出這一步。
板橋收容所大概收容2百多隻狗，牠們只有2-3週才能出籠散步，今天是米可白抽空來當第五次志工，她相當熟練牽起一隻年紀大的黃狗「奶酥」，溫柔地餵牠吃肉肉，順著老狗緩慢地腳步走走，接著輪到虎斑狗「靜香」放風，米可白見到牠如見到老友，侃侃而談帶大家認識靜香，原來牠剛到收容所時很害怕不願意接納人，志工花了半年時間親訓，靜香才變得開朗願意走出來，米可白認為狗狗聽得懂是能感受的，牠們也是需要有人聊天，其實多跟人接觸的話等於是社會化，更容易送養。
米可白從小就很喜歡動物，家裡收編米克斯狗寶「秀秀」、「大大」、「錢錢」、「黑寶」，平時很高調在粉專曬狗狗照，是名百分百的狗奴無誤！上回做志工時，米可白在舍區打掃了三四次，突然注意到旁邊多了一個鐵籠，仔細看才發現有一隻黑色的狗，牠的眼睛掉半顆，雖然收容所設有醫療，但沒辦法幫忙開刀，米可白彷彿見到自己養的黑寶，就辦手續帶牠去看醫生治療，自己更身兼狗中途照顧牠大概一個多月，順利送養到新竹，米可白很開心能真正幫助到一個孩子。
米可白當完志工後得到一些感觸，認為棄養就是丟在收容所或是路邊都一樣！她表示收容所的黑狗大概佔三分之二，很多狗一住就是四五年，遲遲都等不到家，收容所的環境太潮濕，充斥著吠叫聲，有些被棄養的家犬沒辦法接受糟糕的環境，很容易精神衰弱；更呼籲不要有品種迷思，每隻米克斯都有牠特別與可愛的地方，其實浪浪在外面流浪過後牠們會更懂得感恩，希望大家可以多以領養的方式，給牠們一個希望與未來。（編輯：楊釆蓉）