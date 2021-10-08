虎斑貓遇「神之手」露酸爽表情　網爆笑：要飛了！

這手法要去哪裡學？有接觸過貓的人就會知道，貓咪個性百百種，對於撫摸的接受程度完全不同，而國外這名奴才擁有令人稱羨的「神之手」，很瞭解自家貓咪的喜好與合適力度，原本端莊的貓貓竟就在奴才高超的抓癢手法下露出搞笑的酸爽表情，讓網友紛紛爆笑：「牠要起飛了！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 17:36:48
對貓來說適度的撫摸和舔拭能有效紓解壓力，貓咪之間會幫親近的同伴舔毛梳理，若牠信任眼前人類便也會主動親近、尋求撫摸，但這撫摸是加分還是扣分就很考驗奴才的功力，若摸的好貓咪會因此更親近你，若摸不好輕則接受貓掌懲罰，重則被列入黑名單，以後都不願靠近。
而今天介紹的這名奴才便是幫貓抓癢的箇中好手，他家的虎斑貓性格溫和，從日常生活影片中觀察出牠比較喜歡頭部按摩，於是奴才便運用各種器具服務貓貓，例如用電動牙刷搔癢頭頂，觀察並抓出牠的安全地帶後，奴才近期開發出自家貓咪的「終極甜蜜點」，一抓搔此處竟能讓牠露出極度酸爽的搞笑表情！
影片中可以看到奴才伸出手指幫貓咪按摩下巴，在高超的按摩下貓咪眼睛要閉不閉，露出像在打出噴嚏與忍住邊緣徘徊的表情，網友見後紛紛大笑：「牠根本要起飛了！」、「奴才懂抓」、「這隻貓好好取悅，我家的摸兩下就跑QQ」、「我可以幫牠抓一整天！」。（編輯：李惠婷）