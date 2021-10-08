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貓頭鷹轉頭嚇跑貓咪　牠一臉莫名：我很奇怪嗎？

▲俄羅斯一隻長毛貓一臉疑惑地看著窗前的貓頭鷹。（圖／tiktok帳號nika_zubra）
▲俄羅斯一隻長毛貓一臉疑惑地看著窗前的貓頭鷹。（圖／tiktok帳號nika_zubra）

編輯中心/綜合報導

2021-10-08 18:05:25

當陸地上的貓與天空中的「貓」相遇，究竟會發生什麼事呢？俄羅斯一名女子日前分享了一段影片，一隻貓頭鷹站在窗前，突然感到哪裡怪怪的，當牠緩緩轉過頭，發現原來自己被一隻貓咪盯著看，而接下來的反應讓大家都笑了！

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▲這天女子發現貓頭鷹站在窗前，而後面還有一隻貓咪睜大雙眼盯著牠看。（圖／tiktok帳號nika_zubra）
▲這天女子發現貓頭鷹站在窗前，而後面還有一隻貓咪睜大雙眼盯著牠看。（圖／tiktok帳號nika_zubra）
影片一開始這隻巨大的貓頭鷹就站在窗前看著屋內，完全沒注意到在牠右側有一隻長毛貓正在盯著自己。突然間貓頭鷹感覺似乎有不尋常視線向自己投射過來，牠緩緩地轉頭發現竟然是一隻長毛貓，睜大雙眼不可思議地看著自己！而長毛貓意識到自己被發現了，竟然馬上驚訝地跑掉，留下一臉疑惑的貓頭鷹，不知該如何是好的模樣彷彿在說：「我很奇怪嗎？」。

▲貓頭鷹緩緩轉頭，突然驚見有一隻貓咪在看自己！（圖／tiktok帳號nika_zubra）
▲貓頭鷹緩緩轉頭，突然驚見有一隻貓咪在看自己！（圖／tiktok帳號nika_zubra）
▲貓咪瞬間被嚇跑，而貓頭鷹則一臉疑惑的模樣，彷彿不解剛才發生什麼事！（圖／tiktok帳號nika_zubra）
▲貓咪瞬間被嚇跑，而貓頭鷹則一臉疑惑的模樣，彷彿不解剛才發生什麼事！（圖／tiktok帳號nika_zubra）
▲貓頭鷹：怎麼了？牠為什麼要跑？我很奇怪嗎？（圖／tiktok帳號nika_zubra）
▲貓頭鷹：怎麼了？牠為什麼要跑？我很奇怪嗎？（圖／tiktok帳號nika_zubra）
貓頭鷹與貓咪的反應讓拍攝的女子忍不住笑了出來，原來這隻貓頭鷹叫做「Yollka」，而貓咪則是「Murloc」，兩隻都是掌鏡女子Nika Zubra妮卡飼養的毛小孩，她經常在網路分享牠們的生活日常，並且表示牠們只是互相好奇但不會彼此傷害。而影片分享在網路後不少人笑說：「有『貓』字的動物就是可愛啦」、「貓：我看到了什麼？」、「貓頭鷹一臉莫名」、「貓頭鷹的反應也太有趣了」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲原來這隻貓咪是「Murloc」，貓頭鷹叫做「Yollka」，牠們都是掌鏡女子妮卡飼養的寵物呢！（圖／tiktok帳號nika_zubra）
▲原來這隻貓咪是「Murloc」，貓頭鷹叫做「Yollka」，牠們都是掌鏡女子妮卡飼養的寵物呢！（圖／tiktok帳號nika_zubra）

完整版影片在這裡，特別說明貓頭鷹在台灣屬於保育類動物，目前禁止私人飼養，我們還是看看影片就好了喔！


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