貓頭鷹轉頭嚇跑貓咪　牠一臉莫名：我很奇怪嗎？

當陸地上的貓與天空中的「貓」相遇，究竟會發生什麼事呢？俄羅斯一名女子日前分享了一段影片，一隻貓頭鷹站在窗前，突然感到哪裡怪怪的，當牠緩緩轉過頭，發現原來自己被一隻貓咪盯著看，而接下來的反應讓大家都笑了！
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 18:05:25
影片一開始這隻巨大的貓頭鷹就站在窗前看著屋內，完全沒注意到在牠右側有一隻長毛貓正在盯著自己。突然間貓頭鷹感覺似乎有不尋常視線向自己投射過來，牠緩緩地轉頭發現竟然是一隻長毛貓，睜大雙眼不可思議地看著自己！而長毛貓意識到自己被發現了，竟然馬上驚訝地跑掉，留下一臉疑惑的貓頭鷹，不知該如何是好的模樣彷彿在說：「我很奇怪嗎？」。
貓頭鷹與貓咪的反應讓拍攝的女子忍不住笑了出來，原來這隻貓頭鷹叫做「Yollka」，而貓咪則是「Murloc」，兩隻都是掌鏡女子Nika Zubra妮卡飼養的毛小孩，她經常在網路分享牠們的生活日常，並且表示牠們只是互相好奇但不會彼此傷害。而影片分享在網路後不少人笑說：「有『貓』字的動物就是可愛啦」、「貓：我看到了什麼？」、「貓頭鷹一臉莫名」、「貓頭鷹的反應也太有趣了」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
完整版影片在這裡，特別說明貓頭鷹在台灣屬於保育類動物，目前禁止私人飼養，我們還是看看影片就好了喔！