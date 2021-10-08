煮哪款泡麵最費工？老饕挖「3碗」沒技術GG：再麻煩也愛
泡麵市場競爭激烈，近年來品牌五花八門，口味也越來越多樣，而泡麵吃法一直是網路上的熱門話題之一。對此，就有網友近期貼出一張經典泡麵的照片，搞笑直呼「這應該是最搞剛（費工）的泡麵了！」而掀起老饕討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 19:10:00
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張老牌泡麵口味「肉羹湯麵」，但下秒他卻無奈直呼「這應該是最搞剛（費工）的泡麵了！」
而他短短一句話，立馬釣出許多過來人認同留言，不過也稱讚該款泡麵十分經典美味，「這個雖然麻煩但好好吃」、「小時候第一次吃，全部倒進去一起泡，結果全部結在一起」、「真的，我小時候不會攪拌，一整包都給它下去了」、「好吃，但是要技術」、「真的，以前很愛吃，不會弄的人都是一坨一坨的」、「泡這個講的是技術，不會的就會像鼻涕了，好吃好吃，從小吃到大，阿公的味道」。
其中還有老饕分享正確做法，「第一先加蔬菜包，然後熱開水，等待2分鐘再加粉，粉要慢慢倒，然後攪拌，最後加油醋包」、「粉要一點一點加，麵泡好邊攪拌邊加才會均勻」；甚至有行家指出「印尼泡麵」和「螺螄粉」煮起來也十分費工，直言「印尼泡麵比較搞剛」、「覺得沒有印尼炒麵搞剛」、「你一定沒吃過螺螄粉」。（編輯：陳雅雲）