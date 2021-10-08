她想拿五倍券買化妝品！男友「1理由」勸阻 全場臉綠掉
為提振國內經濟，行政院推出「振興五倍券」，今（8）起開放第一批有成功預約的民眾領取紙本五倍券，一早各地便利商店也出現排隊人潮。拿到券後怎麼聰明消費立即成為熱門話題，就有位男網友想阻止女友不要拿五倍券去買化妝品，但他的理由卻引發熱議，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 21:04:57
有網友在臉書社團「靠北女友my girl」投稿發文，透露自己女朋友已經有孕在身，兩人也打算生完小孩後結婚。不過女友昨天表示拿到五倍券後想買花妝品，讓原PO無法接受，直呼「都要有小孩了，五倍券能買多少尿布、奶粉，化妝品保養品有那麼重要嗎！」
原PO最後更委屈訴苦，跟女友溝通之後，女友「臭臉一個禮拜」。不過多數網友卻都認為原PO的想法不當，「又不是花你的五倍券，你好意思講這種話」、「女友懷孕很辛苦的，只要能讓她開心、能力範圍內，讓她買有啥問題？孩子是生出來了嗎？現在考慮奶粉、尿布幹嘛」、「果還要靠五倍卷買尿布、奶粉，建議不要生孩子，因為五倍卷不是常常有，疫情也會過去的」、「花一點小錢讓她高興一下會怎樣」、「把你的五倍券拿去買尿布奶粉不就好了嗎」。
不過也有網友緩頰，「論家庭經濟可以好好講，溝通能力不足待加強。幸福要雙方創造，加油」。（編輯：倪浩軒）