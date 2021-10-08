什麼東西「看似便宜卻貴」？他中肯2句逼哭人：講到心坎
一般人購買東西時，除了會注意商品的品質或實用性，價格也是最多人考慮的重點。對此，就有一名網友好奇詢問「看起來便宜其實很貴的東西？」隨即引來眾人討論，不過該名網友也神回2句話，瞬間逼哭不少鄉民。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 20:58:09
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示之前友人曾送他一個馬克杯，沒想到其外觀普通卻要價2千多元，這就讓他不解詢問「大家有過什麼看起來很普通，但其實很貴的東西嗎？」
貼文一出，隨即引起網友熱議，其中不乏食品類、房子等，「鄉下地方的透天」、「車子阿！低階被嫌得要死，但全新還是要4、50萬以上」、「我阿嬤從電台買了一個枕頭套5000，但她開心就好」、「不少簡約風的家具反而很貴」、「餅乾，照秤重都一斤兩百上下」、「水晶手鍊看起來廉價結果一串幾千到上萬都有」、「洋芋片阿，打開都空氣，餅乾一點點」。
但值得一提的是，原PO在內文最後還補上兩句：「可能是我自己的人生吧，看起來很普通但是卻花了很多錢」，沒想到該句話中肯到引來鄉民們贊同淚喊，「最後兩句...講到我心坎！」、「最後兩句會不會太有感觸」。（編輯：陳雅雲）