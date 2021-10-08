第一時間秒領五倍券！他被虧「是不是缺錢」 爆笑原因曝
為提振國內經濟，行政院推出「振興五倍券」，今（8）起開放第一批有成功預約的民眾領取紙本五倍券，一早各地便利商店也出現排隊人潮。而有位網友就是趕在一大早第一時間順利領券，被朋友虧說「是不是缺錢」，而他回答的理由則讓大家笑翻，獲得許多共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 23:05:16
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，透露自己今天一早就去領了五倍券，朋友知道後都問他，「是不是欠錢？」原PO則語重心長地回答，「結婚後我身上沒有超過500過，有也是要繳東西。老婆今天下午才會回來，才要拿給她，代表我早點領，這15000在我身上更久，我更能享受我身上有破萬的時間」。
手握全家三人份的五倍券，雖然只是短暫停留，仍要上繳給老婆，但原PO仍不禁抬頭看天感嘆了一句，「我真有錢」。趣味的心路歷程讓大家笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「怎麼有種淡淡的哀傷」、「趁現在趕快捲款而逃」、「過路財神」、「曾經我也短暫有錢過」、「原來我不孤單」、「同學，好好把握繳庫前的時光」、「原來是同道中人，失敬失敬」、「心有戚戚焉」。
其他網友也分享自家狀況，「我連領的資格都沒有，但我愛老婆」、「我們家都是老公在管錢的」、「不錯了啦！你還有放身上過...我連摸都沒摸過就被合法的奪走了」、「我老公也是上繳呀」。（編輯：倪浩軒）