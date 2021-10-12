房市／台南九份子旁中古屋是新屋的對折價

國內房市熱絡，台南安南區的九份子重劃區新屋行情逐步攀升，今年以來已有預售屋成交單坪超過25萬。在地房仲觀察，並非所有購屋族收入都追得上房價，也未必能接受市郊蛋白區「坐2望3」的房價，因此，重劃區周邊屋齡逾20年以上中古屋，因房價僅新屋的一半，近期反而更為搶手。
財經中心/綜合報導
2021-10-12 18:00:00
實價登錄揭露，今年前9個月安南九份子重劃區大樓、華廈預售案，成交單價大致落在19.6至28.5萬之間。信義房屋安南安中店店長陳政光表示，過去台南3字頭幾乎都是市中心名宅才會出現，但如今，幾乎在台南推案的建商都想挑戰登上3字頭。但目前3字頭接受度到底高不高，還需要時間觀察，預計今年Q4房市旺季時檢視新屋交易量，就可以看出端倪。
買方接受度如何？他認為，關鍵在於收入跟不上房價，不少預算有限的購屋族會往蛋白區購屋，整體而言，即使是購買新屋，也希望將單價控制在20至25萬間，且總價在1000萬以內。
不過，陳政光目前也已觀察到，由於新屋行情逐步攀升，加之公設比高，室內實際使用空間較小，許多在地人「買不下去」，對於屋齡20年以上中古屋接受度漸漸提升。以九份子周邊為例，近期這類型中古屋詢問度與買氣就十分熱絡，主要原因就在於「房價是新屋除以2」，單價尚落在13萬上下，頗具吸引力。