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就是不想拿五倍券！「沒領族」親曝理由　網一聽好羨慕

▲振興五倍券第一波紙本兌領和數位綁定同步開跑，有女網友卻聽聞朋友爸爸只因「懶」而不打算領取五倍券，訝異同時也掀起網友熱議，其中更有「不領族」心聲讓網友們直呼無法認同。（圖／翻攝PTT）
▲振興五倍券第一波紙本兌領和數位綁定同步開跑，有女網友卻聽聞朋友爸爸只因「懶」而不打算領取五倍券，訝異同時也掀起網友熱議，其中更有「不領族」心聲讓網友們直呼無法認同。（圖／翻攝PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-10-09 14:43:18｜2021-10-09 14:44:08

受新冠疫情影響，行政院推出「振興五倍券」政策提振國內經濟，不論數位綁定或紙本兌領都已開跑，對民眾來說也算多了筆可用來消費的小確幸，店家也順勢推出多款優惠，吸引消費者上門。不過日前卻有名女網友提到，自己好友的爸爸竟然因為「懶」而不打算領五倍券，話題曝光也釣出幾名「不領族」分享背後原因，一時掀起眾人熱議。

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昨（8）日振興五倍券啟用數位綁定回饋折抵，同時也開放第一梯次超商兌領，不少民眾更是一早就到了自家附近的超商排隊，不過一名女網友卻透過PTT的WomenTalk版分享，自己一名友人的父親根本不打算去領五倍券，就連先前的三倍券也沒領，「我朋友爸爸沒原因，好像只是懶惰QQ！」，這就讓她相當不解納悶，直呼「對還沒財富自由的我來說，五千不少耶！」。

▲今（8）日開放民眾至超商領取紙本五倍券。（圖／記者楊智傑攝）
▲振興五倍券「數位綁定」讓不少民眾一頭霧水，決定選擇兌領紙本票券。（圖／記者楊智傑攝）
只因為「懶」就不領五倍券的行為，也吸引不少網友討論，其中就有民眾分享身邊的「不領族」的想法，「古板親戚不領加碼券，說是不想上網填個資不安全，所以我們想幫他抽也不行」、「有人真的只是懶」、「有啊！我先生朋友全家至少2個以上沒領，說不知道怎麼花用＋懶」。

留言串中也有網友透露身旁銀行業友人的說法，「銀行的朋友說，不少接觸到的有錢客戶，很多都說懶得領，而且那些人去年發三倍券的時候就沒領了，懶得研究一大堆」，同時也有網友形容「就是有錢到五千塊不放在眼裡阿，大課長會在意手遊的每日簽到獎勵嗎？」、「我覺得我可能要身價過億才會對五千無感」。

此外也要提醒民眾，五倍券官網和超商的第一波紙本領取時間為10月8日到21日；第二梯次從10月25日到31日可以預訂，11月8日到21日領取，且建議民眾領券後，請當場透過封套透明孔洞核對內裝的10張振興五倍券（1000元3張、500元2張、200元5張）。（編輯：楊智傑）

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