遊客手機悲劇落水！超萌水獺「火速搶救」 過程全被錄下
手機不小心落入水中，相信會讓許多人擔憂、害怕，此舉不僅會使手機毀損，恐怕還得支付一筆維修費用。對此，中國大陸上海野生動物園有名遊客在參觀水獺區的動物行為講解時，手機在拍攝時意外落入水池，但當下水獺第一時間便衝上前搶救，而這段過程也被錄了下來，許多人一看紛紛驚喜直呼「太可愛了！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 18:18:33｜2021-10-09 18:32:06
綜合陸媒報導，上海野生動物園於7日時有位遊客前往水獺展區參觀，當時保育員正在針對水獺的行為進行講解。而這名遊客本來正在拍攝網紅小水獺「油條」，結果手中的手機卻意外掉入水池中。
讓人震驚的是，小水獺在第一時間立馬搶救落水的手機，隨後交給在場的保育員，事後再由保育員交還給失主。由於事發當時遊客正在錄影，小水獺的搶救行動全被錄了下來，只見畫面中，手機掉入水中後畫面瞬間一片黑，但沒過幾秒又出現水裡的景象，甚至隱約能見水獺的身體，最後手機到保育員手中後便結束了錄影。
而這段影片也掀起不少大陸網友轉發、留言，笑翻直呼「紀錄片的畫面部分由水獺攝影師拍攝」、「水獺真的超可愛！」、「來自一位水獺記者的水下拍攝」；甚至有人歪樓表示「啥型號的手機，這麼防水」、「什麼牌子手機這麼好」。
事實上，保育員沈燕紅受訪時也表示，園區的動物平常會進行一些行為訓練，以便於在發生疾病時可以配合醫療，同時也會有一些自然行為融入在動物行為講解中。其中保育員過去就曾訓練水獺撿取掉入池塘的垃圾，藉此向外界呼籲保護生態及環境，「遊客的手機掉入水中時，我們的油條以為又有垃圾掉水裡，所以才衝進水中撈回手機」。（編輯：陳雅雲）