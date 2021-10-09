台北電影獎／安妮火辣露酥胸　謝欣穎深V褲裝登第一美

2021「第23屆台北電影獎頒獎典禮」於今（9）日晚間在三立電視台舉行，現場星光雲集，眾多女星齊聚一堂，不過比起月初的金鐘盛會，衣著都稍顯保守，只有代表《詭祭》劇組出席的藝人安妮，一襲黑色長禮服在胸前特殊剪裁，露出渾圓酥胸，外加一雙大長腿，上下全開堪稱全場「嬌點」。邵雨薇、王淨、許瑋甯造型也頗為吸睛，謝欣穎具設計感的深V褲裝，兼具知性感性，被封全場第一美。





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▲安妮出席第23屆台北電影獎，胸前開口設計性感露出渾圓酥胸。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）

擔任頒獎人的王淨，以一襲黑色俐落褲裝出席，擺脫甜美小女孩的形象，胸前深V開岔一路延伸到肚臍線，難得以成熟性感模樣亮相，露出事業線，引起全場驚豔，不過面對攝影鏡頭擺姿勢，23歲的她還是會俏皮比出YA勝利手勢。





▲王淨出席第23屆台北電影獎，難得展現性感氣質。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）

女星邵雨薇則以銀色拼接黑色低胸禮服出席，身材削瘦顯得非常骨感，她說，第一次擔任頒獎嘉賓非常緊張，為了迎接得獎者的隆重時刻，努力以輕鬆態度面對，最近忙著拍戲、準備出書，肉眼可見地瘦了許多。





▲邵雨薇出席第23屆台北電影獎，削瘦身材顯得非常骨感。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）

甫獲得金鐘獎最佳女配角的簡嫚書，一襲金黃色印花禮服，有種黃袍加身、金光閃閃的感覺，襯托剛拿獎的好心情，她表示目前都有在看劇本，希望金鐘榮耀加持後，能打破外界對她很文青的印象，歡迎各類角色不拘都能找她。





▲簡嫚書出席第23屆台北電影獎，金光閃閃有種黃袍加身的感覺。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）

夏于喬則與這屆電影獎有緊密結合，參與「看電影約嗎」聯名周邊設計，她以紅色火辣中空裝露出纖腰，擺脫昔日可愛形象，她說在很多觀眾眼裡，夏于喬仍是《總鋪師》裡可愛廚師，希望未來挑戰更多符合年紀的角色。





▲夏于喬出席第23屆台北電影獎，性感中空裝露出纖腰。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）

10年獲得台北電影獎影后的謝欣穎，以黑白兩色相間的深V低胸褲裝，搭配俏麗中長髮、長耳環，以及暖色性妝容、不過分搶鋒頭的身材，顯得知性優雅，被封全場第一美。她仍幽默說自己「老了」，以前對得獎會平常心，現在當然希望會得獎。





▲謝欣穎出席第23屆台北電影獎，黑白兩色相間，顯得知性優雅。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）

以《當男人戀愛時》入圍最佳女主角的許瑋甯，穿著一襲隆重的水藍色羽毛禮服，有種婚紗的既視感，稍嫌可惜了些，她說和入圍者約好幫對方加油打氣，「當然還是希望可以把獎留在自己身上」。



