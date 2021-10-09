五倍券官網公告維護！眼尖網友秒揪「2字」亮點：怪怪的
為提振國內經濟，行政院推出「振興五倍券」，昨（8）起開放第一批有成功預約的民眾領取紙本五倍券，民眾陸續開始實際到店家消費，在網路討論話題不斷。而五倍券官網預告將在明（10）日凌晨進行系統維護，但公告中的「服務質量」一語卻引發網友熱議，認為「質量」是中國大陸的用法，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 20:39:41
原PO在PTT發文透露自己剛剛登入五倍券官網，結果看到官網發出《系統維護公告》，內容寫著「為提供更好的服務質量，我們將於2021年10月10日上午0:00-1:00（UTC+8）進行系統升級」。維護期間「數位五倍券－個人綁定服務」、「數位標章－民眾與店家查詢服務」、「加碼券登記服務」、「查詢服務」等將暫時受到影響。
而公告中的「服務質量」被原PO揪出來調侃，笑稱「有沒有五倍券質量是幾克的卦？」近年兩岸關係緊繃，許多網友也關注起中國大陸用語「文化入侵」台灣的問題，而「質量」就被認為是對岸的習慣用法，改成「品質」、「水準」比較符合台灣的習慣。
網友紛紛在底下留言回覆說，「五倍券質量提升，放錢包會變重嗎」、「對岸用語」、「唐鳳外包給中國人？」、「台灣價值咧」、「質量是三小」、「親，有視頻可以展示一下嗎」、「又外包中國公司了？」、「下次就會嵌入視頻了」、「地方政府文宣用到簡體字、中國戲劇是文化入侵，結果政府用中國詞彙宣傳、立委自己在看愛奇藝」。（編輯：倪浩軒）