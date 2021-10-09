逛好市多「媽突傳LINE買4物」！他點開霧煞煞 結局跪了
現代人手一支智慧型手機見怪不怪，隨著網路科技發達，民眾幾乎會利用社群軟體進行聯絡。不過，就有一名網友到美式大賣場「好市多Costco」逛街時，自家老媽傳訊拜託他採買商品，但老媽的文字卻讓他傻眼直呼「看得真的很吃力！」不過結局曝光後，也引來網友大讚他十分孝順。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 20:51:11｜2021-10-09 21:08:19
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示媽媽剛打完疫苗，所以自己打算到好市多解決晚餐，孝順的他也傳LINE詢問老媽「有要買什麼嗎？」但其回答，卻讓他崩潰直呼「結果台灣國語的輸入留言，看得真的很吃力！她打完疫苗去睡覺了，就不打擾她了」。
隨後他也貼出幾張對話截圖，只見媽媽一開始拜託原PO幫忙買包吐司，但接下來卻說「Huang歸退、阿嬤、韓漫、日本民國、金色美國，就這樣要去睡了，你爸要吃金色美國」。
老媽詭異的文字讓原PO一開始相當傻眼，但他也絞盡腦汁想猜出正解，「吐司→OK；Huang歸退→烤雞腿；阿嬤、韓漫→買了件特價的阿曼尼POLO衫給老爸；日本民國？還好後面有補一句你老爸要吃金色美國，拼湊後是日本金色綜合米菓」。
最終他將一包吐司、一袋烤雞、一件POLO衫和日本金色米菓放入購物車，自信表示「我跟老媽默契應該不錯 ，那就這樣買吧！」不過他在留言區透露，擔憂老媽所指的「日本民國」其實是日本蘋果，所以也帶回了一袋，「因為有點混淆，所以加買了蘋果」。
貼文曝光後，就引來不少網友傻眼留言，「笑噴，這翻譯也太厲害」、「我也看的好吃力喔」、「老媽的輸入法真是絕了」、「看得懂這些的您也很厲害」、「天啊！我應該只能買對吐司」、「我以為是要買日本蘋果還是金色蘋果（蘋果=令go=台語）」、「請使用錄音通話」、「最強翻譯機」。
但也有人猜出「阿嬤、韓漫」應是蛤蜊才對，直言「少買了蛤蜊（韓漫）」、「阿嬤應該是蛤蠣」、「忘了買蛤蜊（阿嬤）啦」，故原PO媽媽所想買的商品，依序應是吐司、烤雞、蛤蜊和綜合米菓。（編輯：陳雅雲）