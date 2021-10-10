台灣怎突然一堆人在露營？內行抖出「尷尬真相」：夠可怕
台灣露營的文化早已興盛許久，但你是否發現，最近身邊不少朋友以前都沒有在露營的習慣，現在出遊卻非常喜歡選擇去露營呢？近日，就有網友討論「露營到底有什麼魅力？怎麼突然這麼多人在露營啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 09:51:25｜2021-10-10 09:51:39
原PO在PTT貼文指出「身邊蠻多同事朋友熱衷於露營，有些是已經是快十年的老手，有些是這一兩年開始，YT上也很多專門記錄露營的頻道，雖然沒有戲劇化的故事或效果，但還是有很不錯的觀看次數，到底露營迷人的地方在哪裡？」
貼文一出，網友紛紛回應「遠離塵囂啊，偶爾露營真的不錯」、「真的放鬆自己啊，呼吸新鮮空氣」、「可以待在一個地方大家開心就好了，不用一直趕場踩點」、「我也不懂，但跟過一次就愛上了」、「共同點是接觸大自然會讓壓力減輕很多」。
不過也有不少內行人透露「很多人露營根本不是露營，住那種有床、有冷氣的，還有花好幾千住車子的.....真的夠可怕的文化」、「遇到一堆住有冷氣的帳篷，真的在搞笑」、「台灣的露營根本就變質了，一堆人開著車子睡＝＝」、「露營車上吹冷氣，說自己在露營....真的是好笑」。（編輯：張嘉哲）