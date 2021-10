Tag人物／宅男星戰粉成臺灣之光　總統府辦劍聚原力引爆

「在臺灣推廣《星戰》是我的使命」,《星際大戰》鐵粉馬可多,是個不折不扣的臺灣小孩,卻因為電影迷上光劍,從此「宅」到深處無怨尤,不僅自學做光劍的技術,還因此轉系去研究雷射光, 馬可多就像是一位隱居在鋼筋水泥叢裡的鑄劍師,要跟他訂劍,並非有錢就可以,你還需要通過「原力測試」。

手作光劍重視細節 每個作品都有靈魂

「我是馬可多,我是一個超級星戰迷。」 馬可多在臺灣的光劍圈被尊稱「馬大」,因為他做出的光劍耐打、耐摔、耐用,他堅持光劍上的每個焊點都要手工完成,材料要用臺灣本土貨,品質控管嚴格,每個劍柄都是他親自在鑽孔機前待上一整天的心血結晶,當光劍同好拿到劍的那一刻,絕對會感受到光劍內被注入了一個獨有的「靈魂」,馬可多笑說常常在製作時流血、受傷是家常便飯,因此每一把光劍都是有血有肉的,請光劍同好們要好好珍惜。

要跟馬可多買光劍並非有錢就買得到,馬可多自創一份「原力測試」題目,要求買家必須親自誠實應答,因此即使是大老闆委託秘書代購,被馬可多發現也是會毫不猶豫地被拒於門外,此外還有買光劍的同好必須要成年、要有經濟自主權,這些堅持都是他必須確保,同好在拿到光劍的當下是完全享受光劍帶來的愉悅,而不是瞞著家人、心驚膽顫會被發現,甚至還會引發家庭革命這種不必要的麻煩,馬可多在受訪前請採訪人員多多呈現他「敏感易怒」的一面,因為這樣可以過濾掉三分鍾熱度的買家,讓他可以將嘔心瀝血製作出來的光劍,交給懂得欣賞,會好好珍藏的買家,目前要是你想入手一把馬可多光劍,最快也要等三個月。

電影啟蒙科幻宇宙觀 每把光劍是獨一無二

馬可多笑稱自己是一位「興趣取向的人」,當他發現自己喜歡漫畫,他就去學畫畫,當發現自己喜歡機械,他就去學機械,當他發現自己因為《星際大戰》系列電影喜歡上光劍時,他毅然決然的從就讀的機械系轉到光電系,因為他想製作出一把真正的光劍,然而,當他真正的去研究雷射光時,他卻認知到現實是,他即使學得再好,也做不出光劍這項科幻產物,因此對馬可多來說,做一把光劍形式的模型,也是一種自我安慰吧。

「美國之於星戰等於臺灣之於媽祖」馬可多跟我們分享,歐美對光劍的熱愛度形成了許多「星戰家庭」,因此馬可多的光劍大部分是銷往國外,曾經有不少廠商要投資馬可多將他的光劍量產化,但對於這件事情馬可多非常排斥,他認為量產化就沒有辦法將每把光劍做到最好,要是將所有的步驟都交給機器自動化生產,那麼光劍的精神就無法被傳遞出去,少了靈魂的光劍就不能被稱為馬可多光劍,即使一把馬可多的光劍必須等上好幾個月,大部分的同好也願意等待。

當興趣成為一生志業 就算鞠躬盡瘁也願意

大部分的人會認識馬可多,是因為在 2018 年的時候,他在 5 月 4 日光劍日,帶領光劍同好們,一行人浩浩蕩蕩手持光劍進入總統府,與當時副總統陳建仁一起並舉光劍高呼:「 May the force be with you. 」 ( 願原力與你同在 ) ,但其實這項創舉只是馬可多的備案,他原本的計畫是邀請《星戰》演員雷派克到臺灣,但沒有成功,起因是馬可多於 2017 年,前往美國參加《星戰》慶典時,親手將自己製作的光劍送給最喜歡的好萊塢演員雷派克,雷派克不僅當場揮舞的光劍,還與馬可多成為了通訊軟體上的好友,有了大明星的加持,馬可多的光劍在歐美不僅確立了無可取代的地位,更讓世界看見了臺灣的原力。

「我的願望是死在光劍下」,馬可多熱愛光劍的程度是希望自己死時還可以與光劍同在,請馬可多給想要將興趣當成工作的人一句建議,他說:「你人一生有沒有找到一件事情是可以做一輩子的?然後就算失敗你也不會後悔。」當你已經不害怕失敗了,或許最後結果不成功,你也可以甘之如飴吧!最後大家一定想問原力是什麼?同樣用馬可多的話來做總結這一篇:「我的原力就是我有一顆不退後的 心,當你有了不退後的心,就能夠永遠的堅持下去。 」

●馬可多小檔案

本名:蔡榮洲

年齡: 35 歲

學歷:聯合大學光電系