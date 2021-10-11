Tag人物／宅男星戰粉成臺灣之光　總統府辦劍聚原力引爆

「在臺灣推廣《星戰》是我的使命」，《星際大戰》鐵粉馬可多，是個不折不扣的臺灣小孩，卻因為電影迷上光劍，從此「宅」到深處無怨尤，不僅自學做光劍的技術，還因此轉系去研究雷射光， 馬可多就像是一位隱居在鋼筋水泥叢裡的鑄劍師，要跟他訂劍，並非有錢就可以，你還需要通過「原力測試」。

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手作光劍重視細節 每個作品都有靈魂

「我是馬可多，我是一個超級星戰迷。」 馬可多在臺灣的光劍圈被尊稱「馬大」，因為他做出的光劍耐打、耐摔、耐用，他堅持光劍上的每個焊點都要手工完成，材料要用臺灣本土貨，品質控管嚴格，每個劍柄都是他親自在鑽孔機前待上一整天的心血結晶，當光劍同好拿到劍的那一刻，絕對會感受到光劍內被注入了一個獨有的「靈魂」，馬可多笑說常常在製作時流血、受傷是家常便飯，因此每一把光劍都是有血有肉的，請光劍同好們要好好珍惜。

▲ 馬可多 做出的光劍耐打、耐摔、耐用，他堅持光劍上的每個焊點都要手工完成 （圖／記者林天佑拍攝）

要跟馬可多買光劍並非有錢就買得到，馬可多自創一份「原力測試」題目，要求買家必須親自誠實應答，因此即使是大老闆委託秘書代購，被馬可多發現也是會毫不猶豫地被拒於門外，此外還有買光劍的同好必須要成年、要有經濟自主權，這些堅持都是他必須確保，同好在拿到光劍的當下是完全享受光劍帶來的愉悅，而不是瞞著家人、心驚膽顫會被發現，甚至還會引發家庭革命這種不必要的麻煩，馬可多在受訪前請採訪人員多多呈現他「敏感易怒」的一面，因為這樣可以過濾掉三分鍾熱度的買家，讓他可以將嘔心瀝血製作出來的光劍，交給懂得欣賞，會好好珍藏的買家，目前要是你想入手一把馬可多光劍，最快也要等三個月。

電影啟蒙科幻宇宙觀 每把光劍是獨一無二

馬可多笑稱自己是一位「興趣取向的人」，當他發現自己喜歡漫畫，他就去學畫畫，當發現自己喜歡機械，他就去學機械，當他發現自己因為《星際大戰》系列電影喜歡上光劍時，他毅然決然的從就讀的機械系轉到光電系，因為他想製作出一把真正的光劍，然而，當他真正的去研究雷射光時，他卻認知到現實是，他即使學得再好，也做不出光劍這項科幻產物，因此對馬可多來說，做一把光劍形式的模型，也是一種自我安慰吧。

▲ 馬可多在受訪前請採訪人員多多呈現他「敏感易怒」的一面，因為這樣可以過濾掉三分鍾熱度的買家。 （圖／記者林天佑拍攝）

「美國之於星戰等於臺灣之於媽祖」馬可多跟我們分享，歐美對光劍的熱愛度形成了許多「星戰家庭」，因此馬可多的光劍大部分是銷往國外，曾經有不少廠商要投資馬可多將他的光劍量產化，但對於這件事情馬可多非常排斥，他認為量產化就沒有辦法將每把光劍做到最好，要是將所有的步驟都交給機器自動化生產，那麼光劍的精神就無法被傳遞出去，少了靈魂的光劍就不能被稱為馬可多光劍，即使一把馬可多的光劍必須等上好幾個月，大部分的同好也願意等待。

當興趣成為一生志業 就算鞠躬盡瘁也願意

大部分的人會認識馬可多，是因為在 2018 年的時候，他在 5 月 4 日光劍日，帶領光劍同好們，一行人浩浩蕩蕩手持光劍進入總統府，與當時副總統陳建仁一起並舉光劍高呼：「 May the force be with you. 」 ( 願原力與你同在 ) ，但其實這項創舉只是馬可多的備案，他原本的計畫是邀請《星戰》演員雷派克到臺灣，但沒有成功，起因是馬可多於 2017 年，前往美國參加《星戰》慶典時，親手將自己製作的光劍送給最喜歡的好萊塢演員雷派克，雷派克不僅當場揮舞的光劍，還與馬可多成為了通訊軟體上的好友，有了大明星的加持，馬可多的光劍在歐美不僅確立了無可取代的地位，更讓世界看見了臺灣的原力。

▲ 馬可多熱愛光劍的程度是希望自己死時還可以與光劍同在。 （圖／記者林天佑拍攝）

「我的願望是死在光劍下」，馬可多熱愛光劍的程度是希望自己死時還可以與光劍同在，請馬可多給想要將興趣當成工作的人一句建議，他說：「你人一生有沒有找到一件事情是可以做一輩子的？然後就算失敗你也不會後悔。」當你已經不害怕失敗了，或許最後結果不成功，你也可以甘之如飴吧！最後大家一定想問原力是什麼？同樣用馬可多的話來做總結這一篇：「我的原力就是我有一顆不退後的 心，當你有了不退後的心，就能夠永遠的堅持下去。 」

●馬可多小檔案

本名：蔡榮洲

年齡： 35 歲

學歷：聯合大學光電系