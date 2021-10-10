全台第一人！他拆「三組五倍券」愣住 眾驚：數位虧大了
因應新冠肺炎疫情肆虐，嚴重衝擊國內經濟，行政院日前開始發放振興五倍券，不少民眾都已經領取來做使用。而近日就有網友分享自己領了紙本五倍券之後，回家拆開見一幕卻讓他非常震驚，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 15:33:00
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛把自己的五倍券信封拿給我媽換現金，結果我媽拆開竟然有7000元，多了兩張1000面額的，其中三張1000連號，另外兩張1000也連號，我沒有拍影片，有偷偷拍一張照片，但不是很清楚，想上來問有沒有人也拿到7000元？」
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼啊....紙本還有這種優惠喔」、「早知道就用紙本來碰碰運氣」、「史上第一位拿到七倍卷」、「新聞說有人少一張，是不是你給人家拿走啦」、「應該是在包裝的時候沒注意到黏在一起了」、「我看到這篇文章，趕快去拆開我的五倍券，我果然沒這運氣」、「突然覺得拿數位大虧QQ」、「拿數位的完全沒資格參戰幸運之選拔，後悔死啦」。
而原PO也出面表示「自己家裡的人不會拿這多出來的兩千，詢問是否有需要協助的機構，會將這兩千元捐出」，而截至出稿前，僅有民眾領取紙本五倍券少一張一千，但都尚未有民眾發生多領的情況，讓不少網友直呼「根本天選之人」，引發討論。（編輯：張嘉哲）