COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全台第一人！他拆「三組五倍券」愣住　眾驚：數位虧大了

▲（8）日開放民眾至超商領取紙本五倍券，不少人都已經前往領取並使用。（圖／記者楊智傑攝）
▲（8）日開放民眾至超商領取紙本五倍券，不少人都已經前往領取並使用。（圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-10 15:33:00

因應新冠肺炎疫情肆虐，嚴重衝擊國內經濟，行政院日前開始發放振興五倍券，不少民眾都已經領取來做使用。而近日就有網友分享自己領了紙本五倍券之後，回家拆開見一幕卻讓他非常震驚，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛把自己的五倍券信封拿給我媽換現金，結果我媽拆開竟然有7000元，多了兩張1000面額的，其中三張1000連號，另外兩張1000也連號，我沒有拍影片，有偷偷拍一張照片，但不是很清楚，想上來問有沒有人也拿到7000元？」

▲
▲網友分享開箱紙本五倍券時，卻發現裡面多了兩張一千元。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼啊....紙本還有這種優惠喔」、「早知道就用紙本來碰碰運氣」、「史上第一位拿到七倍卷」、「新聞說有人少一張，是不是你給人家拿走啦」、「應該是在包裝的時候沒注意到黏在一起了」、「我看到這篇文章，趕快去拆開我的五倍券，我果然沒這運氣」、「突然覺得拿數位大虧QQ」、「拿數位的完全沒資格參戰幸運之選拔，後悔死啦」。

而原PO也出面表示「自己家裡的人不會拿這多出來的兩千，詢問是否有需要協助的機構，會將這兩千元捐出」，而截至出稿前，僅有民眾領取紙本五倍券少一張一千，但都尚未有民眾發生多領的情況，讓不少網友直呼「根本天選之人」，引發討論。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀