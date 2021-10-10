會常用LINE送禮物嗎？內行人揭「2優點」：貼心又開心
近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會透過社群軟體進行聯絡，其中LINE就因能夠傳遞趣味貼圖表達心情的功能，深受不少用戶喜愛。且LINE推出的周邊服務也越來越多元，就有網友詢問大家，會用LINE送禮物嗎？問題掀起討論，更釣出內行人分享「2優點」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 17:01:40
原PO在PTT發文，透露前陣子自己生日，收到朋友傳來的LINE訊息，打開一看才知道是可以換蛋糕的禮券，讓他直呼「當下真的滿感動的」。另外也被勾起了好奇心，研究一下發現LINE能送的東西滿多元，難見面的朋友生日，也能透過LINE請她生日蛋糕。最後原PO好奇詢問大家，「會用LINE送禮物嗎？」
問題一出網友紛紛在底下留言回覆說，「會啊，送好幾次了～畢竟有時候朋友不太能馬上見面」、「有收過，開心」、「會阿，送過人也收過」、「會啊，有點方便」、「會呀！很方便，也能送自己，而且有時候會有不錯的優惠活動」、「很常用，遠距偶爾買小點心飲料給女友她很開心」、「收過同事送一份麥當勞，當下認定她是好朋友了」、「有收過咖啡，覺得很貼心也很開心」。
綜觀網友留言，許多人都有用LINE送禮的經驗，而「方便」是最多人提到的優點，不時會有優惠活動也有人提到，可說是用LINE送禮的兩項優勢。（編輯：倪浩軒）