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圓規颱風接近　明午後不排除預警封閉蘇花

▲公路總局表示，11日午後受颱風外圍環流影響，不排除封閉蘇花路廊。（圖／NOWnews資料照，記者李清貴翻攝)
▲公路總局表示，11日午後受颱風外圍環流影響，不排除封閉蘇花路廊。（圖／NOWnews資料照，記者李清貴翻攝)

記者張志康/綜合報導

2021-10-10 18:04:23｜2021-10-10 18:05:34

由於圓規颱風逐漸接近台灣陸地，公路總局第四養護工程處今（10）日表示，依目前氣象局預報，明（11）日下半天起，北部及東部迎風面地區可能有強降雨，屆時不排除就蘇花路廊等山區道路實施預警性機動管制封閉。四工處呼籲用路人及早規畫行程。

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四工處表示，明日為國慶連假收假日，預估蘇花路廊北上車流約可達12,700輛／日，交控中心將持續動態實施蘇花改大客車通行路肩措施，並依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口，並協同現場警力指揮疏導以維護交通秩序。同時，也將隨時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊。

但四工處也強調，由於圓規颱風接近，其外圍環流可能自明日午後對東部造成影響，出現較劇烈雨勢，四工處不排除就蘇花路廊等山區道路實施預警性機動管制封閉，特別提醒用路人及早規劃行程，避免受公路管制影響行程。

截至下午3時為止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為6,442輛，北上花蓮往宜蘭方向為5,362輛，最高小時交通量南下為761輛／小時、北上為953輛／小時，預估今日蘇花路廊北上車流尚餘8,800輛，蘇花路廊全線車流順暢。

經由交控中心與宜花警力偕力疏運，交控中心啟動上游截流、下游疏流等號誌調控策略，目前蘇花路廊北上車流可維持800-900輛／小時規模。在旅行時間方面，於下午3時，蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為84分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為77分。

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