國慶焰火回高雄　人潮都來了

睽違20年，2021國慶焰火選定高雄港海域作為施放場地，高雄市政府配合焰火施放規劃辦理晚會周邊活動，因為防疫考量，場內只開放2萬名抽籤中獎的民眾入場，但為了欣賞國慶煙火，中午過後就有許多民眾湧入駁二會場周遭，簡直比跨年還熱鬧。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-10 18:58:24｜2021-10-10 19:23:28
高雄市政府指出，此次國慶焰火數高達近2萬發，12 吋及 16 吋大口徑高空焰火彈達百發以上，為歷年最多，同步施放港灣特色焰火，輝映高雄城市蛻變，象徵大港啟航。
高雄市觀光局也推出15大觀賞點，提供民眾分散人潮，觀看絢麗的煙火，自中午過後高雄捷運、輕軌班班塞滿，高雄各處賞焰火熱點擠滿人潮，晚間6點起壽山情人觀景台就已經達人潮容留上限；高捷公司指出，今日國慶焰火進場階段秩序良好，截至晚間７點，捷運運量已達14萬，輕軌達1.4萬，民眾仍陸續進場當中，但散場階段恐因民眾離場較為集中，如搭乘輕軌恐會有較長的等待時間，建議民眾可儘量就近前往各捷運站（O1、O2、O4、R9、R6）搭車返程。。
觀光局指出，壽山情人觀景台區域容留上限為700人，後方的忠烈祠周邊場域較為寬廣，約可容納3000人，目前已達容留人數上限8成，壽山有3個管制點已予管制：鼓山興隆路口、鼓山一路133巷、鼓山萬壽路，呼籲民眾改搭乘輕軌，前往C5夢時代站，探索最新秘境83期重劃公園與時代大道周邊欣賞國慶焰火。