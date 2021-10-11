為何堅持不學騎機車？眾揭「真實理由」：這麼惡劣真不必
台灣素有機車王國的稱號，每到尖峰時段，重點路段都是車水馬龍，不過現在大眾運輸工具如此方便，不少人依舊會搭乘如公車、捷運等通勤上下班，也堅持不騎車開車。近日，就有網友討論「怎麼一堆人都叫人家要學騎機車啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 07:00:00
原PO在PTT貼文指出「怎麼板上一堆人都叫人家要學騎機車啊，世界上真的有人平衡感不太好，連騎腳踏車都怕會撞傷人的人，還叫我去學騎機車，是嫌路上三寶人還不夠多嗎？不學還會被嗆說，沒有到緊要關頭都不知道騎機車多重要，但像我近視雙眼2000度，手腳還不平衡，就算要我學騎車，也要借到三輪車讓我騎吧！鄉民是不是都不懂人間疾苦啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的有同感，就是想搭大眾運輸工具，還要被嗆說都幾歲了的都不學騎車」、「自己開心選交通工具就好啦，不要管別人怎麼說」、「台灣騎車環境惡劣，不會騎真的沒差，大眾運輸這麼方便」。
另外，也有不少網友透露自己不想學騎車的原因「雙北滿街都是計程車，真的是不需要騎車」、「我也是！腳踏車也不行摩托車學過只能騎直線，就都走路了」、「平衡感不佳+1而且住雙北的話不會騎車還好吧」、「真的是因為住雙北，所以一直沒有學騎車開車，真的太方便」、「至少還是要會開車，以後還是會用得到」。（編輯：張嘉哲）