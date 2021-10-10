送鍵盤替男友慶生！男友媽「1舉動」她無語：很不尊重人
情侶交往一段時間後，總會面臨見家長的場面，而和雙方家長的相處，有時候也會成為一段感情的考驗。就有位女網友表示，自己精心準備了機器鍵盤送給男友當生日禮物，怎知男友媽媽知道後卻堅持「1舉動」，讓她傻眼直呼很不尊重人，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 19:43:08
原PO在Dcard發文提到，為了替男友慶生，男友爸媽約請她一起吃飯，而她也準備了機器鍵盤送給男友當生日禮物。結果到了餐廳，男友媽媽看到裝禮物的袋子，就詢問那是什麼，知道是生日禮物後，男友媽媽便說「是喔，那我送你啊」、「我折現給你啊，當作我送你的」。
男友爸爸出面緩頰，表示禮物是原PO準備的，但男友媽媽卻還是堅持要「折現」當作是媽媽送的，甚至當場問原PO「這個多少錢？」男友反覆說不用這樣，但男友媽媽無論如何就是要塞錢給男友，說是生日禮物當她送的就好。原PO直言，「當下覺得很不被尊重，為了這個禮物，查了好多資料，做好多功課，網路上沒有通路可以買，我還頂著大太陽跑去專賣店找。結果男友媽一句話就說要搶走」。
原PO更吐槽，「而且要給錢也是要給我吧？要當作她送的禮物的話，不是應該給買禮物的人嗎？怎麼會是給男友？氣死我了！」原PO男友媽媽的行徑讓網友看傻，紛紛留言回覆說「如果是我我也會很不爽欸」、「這媽媽神邏輯」、「這樣很不尊重送禮人的心意耶，感覺媽媽會是以後你們吵架的點火線」、「你的感覺無誤，男友媽的行為就是不尊重你呀」。
不過也有網友認為，「真的很不應該，但我覺得男友媽不是故意的。男友爸人也很好有制止！不要不開心了」、「反正男友也知道實際上是你送的就好啦」、「就當她包紅包當作生日禮物給男友就好了啊」。（編輯：倪浩軒）