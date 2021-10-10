睽違20年　國慶煙火閃耀高雄

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高雄市長陳其邁表示，要感謝所有的防疫人員及市民朋友，共同維持高雄58天0本土確診。沒有大家的團結防疫，今天我們不可能坐在這裡，二十年來，在歷任市長和市民朋友的努力，高雄也從鐵鏽之城脫胎換骨，成為宜居城市，高雄的城市轉型，從來不是一路順風、「沿路唱歌」，而是「蹽溪過嶺」、逆風前進，而偉大、骨力的高雄人共同將他們的奮鬥故事，寫在心愛的這片土地上。
110 年國慶籌備委員會主任委員、立法院長游錫堃指出，慶籌會在評比時候就覺得高雄市是最棒的，感謝高雄提供這樣一個海灣來施放焰火，高雄在抗疫表現可說是最好，慶籌會敢決定到高雄，就是對高雄抗疫有信心，感謝過去歷任市長，一棒接一棒，佩服高雄市民的選擇，才能成為國際聞名的移居港灣城市，高雄這20年進步很多，要向高雄人表示敬意、敬佩。
總統蔡英文則說，20年來高雄逐漸進步、轉型，成為一個宜居城市，從工業大城成為文化重鎮，最有競爭力的產業都會來到高雄，成為南台灣最重要的科技重鎮、創造就業機會，邀請大家一起來見證，感謝歷任市長及緊緊緊的陳其邁市長加速推動市政，已經讓高雄有不一樣的面貌，疫情現在開始穩定，就要進入振興的階段，今晚大家來高雄欣賞國慶焰火，要多走走，高雄真的越來越漂亮、越來越不一樣，但也請大家振興不忘防疫、振興經濟要靠大家來努力。