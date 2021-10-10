COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

睽違20年　國慶煙火閃耀高雄

▲國慶焰火睽違20年又回到高雄。（圖／高雄市政府提供）
▲國慶焰火睽違20年又回到高雄。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-10 20:51:27｜2021-10-10 20:59:12

睽違20年，2021國慶焰火選定高雄港海域作為施放場地，活動自晚間7點正式開始，今晚總統蔡英文、立法院長游錫堃、高雄市長陳其邁、高雄市議會議長曾麗燕及防疫英雄、東京奧運、帕運的選手們均蒞臨國慶焰火晚會現場，煙火施放半小時，並以世界國旗之顏色設計，向疫情期間支援臺灣、協力臺灣、捐贈疫苗給臺灣的所有國際友人們感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲國慶焰火在高雄。（圖／高雄市政府提供）
▲國慶焰火在高雄。（圖／高雄市政府提供）
典禮首先由東奧、帕運選手及防疫英雄搭乘文化遊艇來到高雄港，藉由今晚的機會，向所有為台灣努力、辛勤奉獻的英雄們致敬，接著由大滿舞團、缺席舞團，並搭配高雄市交響樂團演出連袂演出，晚間8點焰火正式施放。

▲民眾紛紛到觀賞點欣賞國慶焰火。（圖／高雄市政府提供）
▲民眾紛紛到觀賞點欣賞國慶焰火。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁表示，要感謝所有的防疫人員及市民朋友，共同維持高雄58天0本土確診。沒有大家的團結防疫，今天我們不可能坐在這裡，二十年來，在歷任市長和市民朋友的努力，高雄也從鐵鏽之城脫胎換骨，成為宜居城市，高雄的城市轉型，從來不是一路順風、「沿路唱歌」，而是「蹽溪過嶺」、逆風前進，而偉大、骨力的高雄人共同將他們的奮鬥故事，寫在心愛的這片土地上。

▲國慶焰火在高雄。（圖／高雄市政府提供）
▲國慶焰火在高雄。（圖／高雄市政府提供）
110 年國慶籌備委員會主任委員、立法院長游錫堃指出，慶籌會在評比時候就覺得高雄市是最棒的，感謝高雄提供這樣一個海灣來施放焰火，高雄在抗疫表現可說是最好，慶籌會敢決定到高雄，就是對高雄抗疫有信心，感謝過去歷任市長，一棒接一棒，佩服高雄市民的選擇，才能成為國際聞名的移居港灣城市，高雄這20年進步很多，要向高雄人表示敬意、敬佩。

▲國慶焰火在高雄。（圖／高雄市政府提供）
▲國慶焰火在高雄。（圖／高雄市政府提供）
總統蔡英文則說，20年來高雄逐漸進步、轉型，成為一個宜居城市，從工業大城成為文化重鎮，最有競爭力的產業都會來到高雄，成為南台灣最重要的科技重鎮、創造就業機會，邀請大家一起來見證，感謝歷任市長及緊緊緊的陳其邁市長加速推動市政，已經讓高雄有不一樣的面貌，疫情現在開始穩定，就要進入振興的階段，今晚大家來高雄欣賞國慶焰火，要多走走，高雄真的越來越漂亮、越來越不一樣，但也請大家振興不忘防疫、振興經濟要靠大家來努力。

▲國慶焰火在高雄。（圖／高雄市政府提供）
▲國慶焰火在高雄。（圖／高雄市政府提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀