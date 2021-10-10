林可彤產後走秀　生2胎揭後遺症「5公斤揮不去」

林可彤產後5個月首度亮相，今（10）出席「2021台北時裝周SS22」走伸展台，5月她卸貨與銀行副總裁老公武廣明的二兒子Aston，受訪笑喊來不及恢復產前窈窕身材，「我從進月子中心到現在，就是有揮之不去的5公斤還沒減掉。」她與設計師陳冠百有10多年的交情，「我以前就常常拍她們家族品牌型錄，差不多是她們家專屬模特兒，冠百自創品牌後，我也有參與過她們跟腦麻協會合作的公益活動。這次能參與這一場秀很有意義，自己有了小孩之後，更覺得永續環保、愛護地球是對未來下一代最重要的事。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-10 21:41:21
《斯卡羅》的周厚安獻出走秀初體驗，特意一天只吃1餐來瘦身，他笑稱在家練習台步時，不好意思給家人看，但這次特別邀請媽媽康粹蘭來看秀。康粹蘭難得現身，她透露這是自己頭一回看時尚秀，大方讚美兒子的伸展台處女秀：「他表現得很好。」
黃子佼是這次台北時裝周出席率最高的明星模範生，近年來他總以實際行動支持台灣設計師，他說很多年前就注意到陳冠百的品牌，「在台灣還沒有人談零廢棄、永續時尚時，她們就已經開始做，走得很前面。」為了實際力挺，他親自去百貨快閃店血拼，「我買了衣服和包包，品牌的理念和做法都非常好，服裝又有型，找不到不支持的理由。」