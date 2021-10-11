逛全聯驚見「全新泡麵一哥」！老饕開箱愣住：早就吃30年
台灣泡麵款式百百種，近年來各家品牌的口味不斷創新，讓消費者的選擇更加多樣，其中老字號「維力炸醬麵」深受不少民眾喜愛，其更成為2021上半年最強泡麵冠軍，而近日，就有網友分享自己去逛超市時，卻發現維力炸醬麵推出全新包裝，讓她忍不住買回家嚐鮮，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 10:33:17｜2021-10-11 10:33:35
原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「昨天去逛全聯時看到維力這個新系列，腦波弱就買了一整袋，目前還沒有煮，現在是流行乾麵變成湯麵是不是？」只見貼出的照片，有別於平常藍色包裝，這次維力是紅白相間的袋子，且右下角特別寫上「湯麵」的字樣，讓人好奇口感。
貼文一出，網友紛紛回應「意義是啥....我以前維力就是泡湯的」、「一直都只煮湯的啊，出這款沒什麼必要」、「乾麵煮湯的一直都很好吃，我超愛」、「我一直都是乾麵煮湯的耶」、「我也愛維力炸醬乾煮湯，不吃乾的」、「我都煮成湯的！很少吃乾的！湯的比較好吃」、「早就吃20、30年湯的了，這款除非特別好吃，不然不會買」。
不過，也有內行老饕表示「維力原本乾的是75元，這個77元，如果吃起來沒差，還是會買原本乾的版本吧」、「好奇這個湯麵是有醬料升級？不然也是比乾麵貴，而且乾麵也能煮成湯的...感覺有玄機」；而原PO也回應「裡面麵體跟調味包兩包都跟乾的一樣，但不知道如果湯麵版煮成乾的，會不會跟原本乾的版本味道一樣，之後也會嘗試」。（編輯：張嘉哲）