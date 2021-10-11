找工作驚見「徵奧客」負責找碴！過來人揭內幕：門市超怕
隨著時代的演變，現今社會也出現許多新興職業。就有民眾在看人力網站時，意外發現有公司徵求多個地區的「奧客」，貼文也立刻掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 10:34:59
原PO臉書《爆廢公社公開版》上貼出徵才網站的截圖，只見該公司在日前開出多個「奧客」職缺，地點包含台北、新竹、台中、台南及高雄等地都有，工作內容則是「一、挑剔的秘密客，負責喝茶、專門找喳；二、認同嫌貨才是買貨人」。
貼文曝光立刻有不少網友驚呼「覺得這工作很適合我」、「嫌貨才是買貨人的概念嗎？讓企業更進步的督促者」、「原來奧客也有專業的」、「就秘密客啊，20年前就有這個工作了，企業想瞭解現場服務品質」。
隨後有過來人也回應，「是有這個項目沒錯，曾經我有去百貨公司的國際專櫃，假裝顧客去評分數」、「身為前百貨櫃姐，以前真的有秘密客來」、「我們都會防密客，服務業真的都會有」、「這工作真的有，以前待賣場有遇過，不過不會說奧啦、就是問一些商品更詳細的資訊跟特殊的實用功能反正就是一般消費者不會特別去問的部份，一聽就知道這絕對不是一般人」、「在門市現場的真的都很怕，看到評分臉都綠了」。（編輯：潘毅）