buffet「1食物」都不拿！眾認了：夾了就虧 老饕曝真相
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。而就有網友討論去「buffet不會拿的食物有哪些」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 11:47:44
原PO在PTT貼文指出「buffet的食物有些其實是地雷，為了要趕出餐其實都是趕鴨子上架，也有潛藏一些讓人加速飽的食物，例如飲料充氮氣、酥皮濃湯等等，像我個人就不會取用炒飯跟炸蝦這兩樣，大家去吃buffet不會拿的食物有哪些？」
貼文一出，網友紛紛回應「炒飯+1」、「汽水，飽足感強又廉價」、「炸蝦真的超級容易飽」、「炒飯才是一夾就虧的東西」、「甜點跟沙拉我絕對不碰」、「炒飯真的完全不會夾」、「海鮮類有些腥味真的超重」、「生魚片絕對不吃，不值得」、「炒飯跟炒麵類」。
綜合網友意見，多數人認為「炒飯」是去吃buffet不會拿的食物，不過也有內行網友透露「buffet的炒飯都超好吃你還不吃」、「buffet的炒飯有些真的不錯吃」、「buffet的炒飯是你在外面吃不到的好嗎」、「buffet炒飯真的好吃，雖然會小虧，但就不要裝太大碗」、「不要小看buffet炒飯，真的超好吃，飽足感大雖然是硬傷，但懂吃的人還是會吃」。（編輯：張嘉哲）