圓規逼近台灣　氣象局估3地區恐出現「超大豪雨」

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氣象局預報員謝佩芸說明，其實目前整個台灣都受到圓規寬廣的外圍環流影響，各地沿海風浪都相當明顯，截至今天下午2點，蘭嶼最高已測出16級的陣風，雲林以北沿海、東半部沿海、恆春半島跟各離島也都已出現9到12級的強陣風，預計今天下半天到明天清晨隨著颱風接近而增強。
謝佩芸說，今天東部和西部的天氣差異相當大，主要是因為圓規在台灣的東南方，整個外圍環流吹東北偏向東風，在迎風面的北部、宜花地區跟北台東都有顯著降雨出現，目前測出最大雨量在宜蘭縣大同鄉的鴛鴦湖，出現299毫米的雨量。
謝佩芸預測，在北部、宜花地區與北台東地區都是主要降雨區，到了晚上隨著圓規颱風的中心逐漸接近台灣，到明天清晨颱風中心會通過台灣正南方，風向會從東北風轉為偏東風，東半部的宜花東地區、恆春半島跟屏東地區降雨都會越來越明顯。
謝佩芸指出，預估未來24小時的累積雨量，在花蓮山區會累積到400到600毫米，宜蘭、台東以及北部山區累積雨量也可能上看250到490毫米，提醒民眾 宜蘭、花蓮、北部山區3地區，可能會出現大豪雨、超大豪雨的地區，民眾需要特別注意。
謝佩芸說明，針對未來圓規颱風的風雨，影響最劇烈的時間點在今天晚上到明天清晨，明天白天之後，影響會減弱，但沒有完全結束；預估在風力部分，明天上午北部到宜蘭、東南部恆春半島、屏東，可能出現10級左右的強陣風。
謝佩芸指出，最明顯雨勢是在清晨之前，但是上午過後，東半部以及山區仍有明顯降雨，提醒各縣市政府在研判停班課狀況，不只考慮當下，如果在今晚到明天，降雨狀況很明顯時，可能也會造成交通影響要特別注意。