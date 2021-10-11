暴雨襲12縣市！宜蘭發「超大豪雨警戒」 花蓮也有機會
中央氣象局表示，「圓規」颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，目前「圓規」的中心位置落在台灣南南東340公里的海面上，強度增強，暴風半徑也擴增至250公里；氣象局指出，今（11）晚到明天上午是風雨影響是最明顯的時候，宜蘭縣、花蓮縣都有機會出現超大豪雨的可能。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-11 21:08:30
目前氣象局針對12縣市發布豪大雨特報，其中宜蘭縣發布「超大豪雨特報」，山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市山區、臺中市山區(和平區鄰近宜花交界處)有局部豪雨或大豪雨，臺東縣地區及桃園市、臺中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大臺北、桃園地區、恆春半島及新竹、南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。
氣象局預報員謝佩芸表示，最主要降雨的地區是東半部，也包含鄰近東半部的山區，其次是新竹以北、高屏與馬祖地區，整體雨勢在今晚到明晨最為明顯，到了明天白天之後降雨趨勢略趨緩，東半部的雨勢還是不容小覷。
謝佩芸指出，總雨量預估部分，今明兩天總雨量，在宜花東山區可以來到500到800毫米左右，平地也可以到300到500毫米，北部地區、恆春半島則是150到300毫米間。
謝佩芸提醒民眾，圓規颱風仍在接近台灣，今天晚上到明天上午，宜蘭、花蓮有機會出現超大豪雨，北部山區、台東地區也有局部的大豪雨出現，請東半部地區的民眾嚴防大豪雨。