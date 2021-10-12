全聯買「1物」贈品送整箱！她結帳傻眼 婆媽愣：沒看過
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，而近日，就有網友分享自己去全聯購買衛生棉之後，正要結帳時，店員突然端出一整箱的贈品，讓她看傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 06:45:31
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「國慶日去逛全聯的時候，看到架子上面有液體衛生棉買一送一的活動，以及常用的衛生棉在做特價，想說那就順便買個4包常用衛生棉和2盒液體衛生棉，準備要去櫃檯結帳」。
「結果當時結帳店員就說『小姐等等，我去拿贈品給你』，結果等到店員再出現時，竟然端出一整箱的的廚房紙巾，裡面一共有7捲」原PO當時看到相當傻眼，後來才發現，這是全聯最近的活動，買2件衛生棉送2捲廚房紙巾，買4件則送5捲廚房紙巾，因此自己買6件衛生棉，一共可以獲得7捲廚房紙巾，但這也讓她哭笑不得直呼「怎麼帶回家啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「送的比買的還多，第一次看到＝＝」、「我也是送五捲，整個傻眼」、「騎車去買過，送五捲整個不知道怎帶回家」、「怎都沒聽說過有這種活動啊」、「好划算的感覺，雖然廚房紙巾不貴」、「摁？全聯衛生棉即將清空嗎笑死」。（編輯：張嘉哲）