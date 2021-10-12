麥當勞狂點「這物」100份！外送員霧煞煞 內行抖出用途
外送平台近幾年崛起，不少店家看準懶人商機龐大，都紛紛加入簽約，就連市面上大品牌速食店以及賣場、超市都能在外送平台點到，相當便民。不過，近日就有外送員分享自己接到一筆麥當勞訂單，但一看內容物卻覺得奇怪，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 09:26:18
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「第一次接到這種單 ，100個麥當勞塑膠袋」只見貼出的照片，訂單明細上真的為100個塑膠袋，總金額為200元，店員也將塑膠袋用紙袋裝起來遞交給外送員，讓人好奇這是不是惡作劇，不過所幸，原PO透露，最後有送到客人手上。
貼文一出，網友紛紛回應「店員要算100個也挺累的」、「會不會是別間麥當勞要調貨之類」、「我也遇過買三個的」、「越來越奇耙的點法欸」、「這個是不是別家麥當勞的袋子用完了，所以直接叫外送過來比較快」。
另外，也有內行網友透露用途「麥當勞袋子很耐裝不易破，之前一次買20個店員也是傻眼」、「麥當勞袋子好用+1，真的蠻耐用」、「麥當勞的袋子好用欸！又是透明的，100個店家願意出貨欸，下次列入考慮名單」、「拿來當垃圾袋好用到爆＝＝很耐裝，我姐家都這樣」、「麥當勞的袋子真的又大又好用，還很堅固」、「北部地區除外可以買來當垃圾袋，又大又耐裝」。