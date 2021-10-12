綁數位五倍券好難用？男實際操作後狂讚：省更多！

因應疫情衝擊政府推出眾所期待的五倍券，紙本與數位券同步於8號開跑，沒多久網路上便傳出後悔綁定數位券的聲浪，可近日有另一派網友指出，若為網路購物的愛用者，其實綁數位券賺得更多，甚至PO出實際操作案例證明。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 11:20:22
原PO在「Dcard」平台發文直言「別在哭綁數位五倍卷」，因許多民眾誤會數位券無法享實體券優惠，但其實只要出示「數位標章」，通常大公司的連鎖店仍會提供相關優惠，再者綁定數位除了前往實體店面刷卡消費，只要網購平台符合「台灣出貨」和「可刷信用卡」兩項規則，網上購物無往不利，有些店家甚至推出數位券才能享有的優惠。
原PO利用信用卡本身強大的網購回饋3.8%，搭上數位券綁定該銀行所提供的大量禮券，和綁定數位券限定抽取的好食券，一口氣省下五千元！這經驗讓他大讚數位券且說明「不要在那邊後悔綁數位，看你有沒有做功課而已！你去百貨公司買都沒這個價格啦！」。
貼文發出後引起許多網友討論「一群人在那邊 『我以為會有五千直接入帳，沒有的話我真的會哭欸、好後悔綁數位喔』」、「一群不會做功課的文盲一直哭妖，看了很頭痛，是沒念過書嗎」、「很認同這個，其實用line 購物導其他購物網站刷信用卡，回饋幾乎都比實體券要多很多，我光用line購物就賺了很多line point，回饋拿好拿滿！」也有網友持反面意見「大家消費習慣不同，沒在網購或是綁定小銀行信用卡的學生，你說的那些都用不了。 最後覺得太麻煩就順其自然，用不到就算了。」。（編輯：李惠婷）