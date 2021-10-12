日本人怎那麼愛喝「販賣機飲料」?2關鍵曝光：難怪這麼夯
去過日本旅遊的民眾可能會發現，無論在哪裡，隨處都可以看到整排的自動販賣機，在日本，自動販賣機可以說比便利商店還要常見。而近日，就有網友熱議「為什麼日本人那麼愛喝販賣機飲料，不像台灣手搖飲這麼盛行？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 12:11:09｜2021-10-12 12:12:06
原PO在PTT貼文指出「常常看很多日本的影片，民眾都是下班下課之後，路過販賣機就買個罐裝飲料，就不像台灣很多人都喜歡買手搖杯，想請問兩者之間差異的點在哪？」
貼文一出，網友紛紛回應「人力成本太高，販賣機早就變成他們的文化」、「如果台灣也到處是販賣機，我也會買啊」、「日本手搖超級貴，都反應在人力成本上」、「看看日本珍奶的價格就知道....」、「日本人工貴到用自動販賣機還比較划算」、「販賣機多，不是因為日本人喜歡，是就沒手搖飲可以喝」。
而除了人力成本過高以外，也有不少人直指「種類豐富」也是關鍵，機台販售不只飲料的型態，讓生活便利不少「因為機台數量多，種類也很多，又方便自然愛買」、「販賣機一堆隱藏版飲料好喝，超商買不到」、「日本飲料種類真的很多」、「喝過日本販賣機賣的玉米濃湯，真的好喝」、「他們在幾十年前販賣機就有賣拉麵了」。（編輯：張嘉哲）