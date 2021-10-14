家裡狗狗已經變老？這些地方看出衰老　照護10大重點曝光

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確認自己的狗是否已經邁入老年期，除了年齡，也能夠從外表觀察。狗的皮毛顏色變淡、變白，顯得乾燥沒有光澤；眼球混濁朦朧，呈現灰白或微微的藍色，視力漸漸變差；聽力衰退，有些老狗甚至會慢慢失聰；肌肉萎縮，關節疼痛或發炎，身體漸漸虛弱。這些都是高齡犬會有的症狀，如果狗狗出現這樣的狀況，那你家的毛小孩可能已經進入老年期了。
照顧要點一：順應牠的作息時間
老狗跟老年人一樣，規律穩定的作息非常重要。不要輕易打破牠原本的作息時間，也盡量不要在牠睡覺打擾牠，讓牠好好休息。老狗的反應遲緩，想要摸牠時可以先叫喚牠的名字，免得驚嚇到牠。
照顧要點二：適當不過激的運動
狗狗的年齡增加，體力漸漸下降，飼主可以依照寵物能適應的範圍調整運動的時間。老年狗的關節液體會漸漸乾竭，過量的運動只會造成牠的負擔。散步時盡量避免過多爬坡或階梯的路段，散步的路線也盡量規律，減少狗狗的焦慮。如果寵物腿部無力，也可以使用輔助器具，像是輔助帶、推車等。
照顧要點三：口腔護理
口腔清潔不只對老狗很重要，更是每個年齡段的狗狗都要注意的。每周一兩次用專門的牙具刷牙，清潔牙垢。若已經形成牙結石，就要去醫院給獸醫師潔牙。醫院洗牙的過程需要將寵物麻醉，但對老年狗而言，麻醉會對肝、腎造成不良影響，因此平時就要多注重口腔清潔。如果牙齦發炎，就應該立即就醫。
照顧要點四：關節護理
狗狗邁入老年後，關節肌肉不如從前，如果走起路來一瘸一拐，就應該帶去給醫生檢查。平時可以多補充寵物專用的鈣片、鈣粉，或由醫師推薦的補鈣藥品。散步回家後，主人可以準備40攝氏度上下的溫熱水給狗狗泡腳，並輕輕按摩、撫摸，緩解關節肌肉的負擔。
照顧要點五：飲食控制
老年狗狗的代謝較差，運動量漸漸漸下降，可以按照狗狗的需求改成少量多餐進食，並選擇鬆軟、容易下嚥的食物。食材方面多選擇高鈣、低磷、含有優質蛋白質的食物，也能適量補充一些抗氧化的食材和維生素。市面上品質可靠、專門給老年犬的狗糧也是不錯的選擇。但如果有特殊疾病，應該聽從醫師建議給予處方飼料。千萬不能暴飲暴食，犬隻若攝取過多脂肪、油質，不僅可能過度肥胖，腎臟、胰臟也可能產生病變，對牠們的健康而言有害無益。
照顧要點六：梳理毛髮
不管是長毛還是短毛，梳理毛髮不僅能培養狗狗與飼主的親密感與信任度、促進血液循環，也能在梳理毛髮時檢查狗狗的身體是否有異常腫塊、淋巴腫大等問題。建議特別檢查腋下、大腿根部等部位。
照顧要點七：睡鋪、狗窩的舒適
老年的狗活動量下降，睡眠量增加，牠可能會長時間窩在某個地方休息，因此布置溫暖舒服的小窩對老年犬來說相當重要。床墊的位置不能陰暗潮濕、也不能過度曝曬，選擇一個溫暖便利的小角落，鋪上柔軟的床墊，能讓老犬好好放鬆。記得定期清潔床套或牠臥睡的毛巾。
照顧要點八：定期健康檢查
定期健健康檢查不僅能提早發現不易察覺的疾病或症狀，每年定期注射疫苗對老狗來說更不可或缺。隨著年紀漸長，狗狗的免疫能力下降，從前不足為慮的細小病菌都應該加強堤防，這點也是能維持毛小孩生存的重要關鍵。
照顧要點九：保持耐心溫柔
有些狗狗年老後的性格會產生變化，變得暴躁或焦慮；隨著他們的聽力下降，反應也可能越來越慢。牠可能不再像過一樣敏捷聰慧，對主人的呼喚沒有反應，但飼主千萬不要失去耐心，這些反應只是說明狗狗正邁向老年，牠們不是故意的，請溫柔對待這些雖然老去但依舊可愛的毛小孩。
照顧要點十：細心觀察、用心記錄
對狗狗而言，飼主就是牠的全世界。牠年華不再、日漸衰老，主人要做得就是細心觀察狗狗的行為是否異常，用心記錄下飲食、運動時間等等日常；為牠打造舒適安全的環境，並陪伴牠健康快樂地邁向退休生活。（實習編輯：王思琴）